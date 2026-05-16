「にじさんじフェス2026」にフリューが出展！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、5月16日（土）・17日（日）に幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～8で開催されるVTuber業界の大型フェスイベント「にじさんじフェス2026」に出展することを決定いたしました。

フリューブースでは高品質ホビーブランド『F：NEX（フェネクス）』より、「にじさんじ」所属の人気ライバーたちのフィギュアを多数展示いたします。これまでに手掛けてきたフィギュアのほか、現在予約受付中の『ラトナ・プティ 1/7スケールフィギュア』、『栞葉るり 1/7スケールフィギュア』の完成品を直接ご覧いただけます。加えて、本イベントで初お披露目となる『小柳ロウ 1/7スケールフィギュア』、『でびでび・でびる 1/2フロッキーソフビフィギュア』の原型を展示いたします。「にじさんじ」所属の人気ライバーたちを忠実に再現したフィギュアが一堂に会する貴重な機会です。受注終了商品から予約受付中商品、そして本イベント初お披露目の新作まで、多彩なラインナップを直接ご覧いただけるフリューブースにご期待ください。

＜展示フィギュア（一部）＞

『栞葉るり 1/7スケールフィギュア』（予約受付中）『ラトナ・プティ 1/7スケールフィギュア』（予約受付中）『小柳ロウ 1/7スケールフィギュア』（ブースにて初公開）『でびでび・でびる 1/2スケール フロッキーソフビフィギュア』（ブースにて初公開）『ルンルン 1/2スケール フロッキーソフビフィギュア』（受注終了）『ニュイ・ソシエール 1/7スケールフィギュア』（受注終了）『ローレン・イロアス 1/7スケールフィギュア』（受注終了）『フレン・E・ルスタリオ 1/7スケールフィギュア』（受注終了）

＜「にじさんじフェス2026」フリュー出展概要＞

［開催日］ 5月16日（土）・17日（日） 9:00～18:00（最終入場17:30）

［会場］ 幕張メッセ 国際展示場（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1） 展示ホール1～8

［ブース］ 協賛企業出展エリア内 フリューブース

［内容］ 『F:NEX』のフィギュア展示

＜「にじさんじフェス2026）」とは＞

今回 5 度目の開催となる「にじさんじフェス 2026」は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮し、

来場者のみなさまに「魔法のような、新体験」をお届けする、唯一無二のエンターテイメントイベントです。

［公式サイト］ https://fes.nijisanji.jp/2026/

(C)ANYCOLOR, Inc.

＜ホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』 概要＞

―フリューの贈るすべてのホビーがここに集まる―

『FURYU HOBBY MALL』は、フリューが手掛けるホビーグッズを販売する公式サイトです。これまでフリューが培ったフィギュア、プライズ景品などの“ものづくり”におけるノウハウを活用し、企画・造形・品質にこだわった良質なホビーグッズを、様々なラインナップでみなさまにお届けします。

［サイトURL］ https://furyu-hm.com/

［公式X］ https://x.com/furyu_hm

◆注意事項

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『F:NEX(フェネクス)『FURYU HOBBY MALL』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2242-22fb39890fb8f8e8ce107a18e5b832a6.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。