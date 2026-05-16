「やる気をオフっても、学べる。」Duolingo、新テレビCMを5月16日（土）より全国で放映開始

Duolingo, Inc.

Duolingo, Inc.（本社所在地：Pittsburgh, USA）が提供する教育アプリ「Duolingo」は、新テレビCM「オフっても学べるデュオリンゴ」篇を5月16日（土）より全国で放映開始いたします。

新年度には、「新しいことに挑戦したい」と英語学習を始める人が増える一方で、語学学習は成果がすぐに見えづらく、モチベーション維持に苦労する人も少なくありません。今回のCMでは、そんな「頑張り続けることの難しさ」に着目。「やる気をオフっても、学べる。」をテーマに、気軽に続けられるDuolingoの学習体験を表現しました。

「マジメをオフっても、気軽に。」

CM内では、「オフオフオフオフ♪」という印象的なリズムに合わせながら、

「やる気をオフっても 学べる Duolingo」

「マジメをオフっても 気軽に Duolingo」

というメッセージを展開しています。

「勉強しなきゃ」と構えなくても、自然とアプリを開いてしまう。そんなDuolingoならではの世界観を、ユーモアたっぷりに描いています。

Duolingoが「続けやすい」理由

Duolingoには、ユーザーが無理なく学習を続けられるさまざまな工夫があります。

ゲーム感覚で進む短時間のレッスン、AIを活用した学習内容のパーソナライズ、絶妙なタイミングで届くユニークな通知。そして緑のフクロウのキャラクター「Duo（デュオ）」をはじめとする個性豊かなDuolingoのキャラクターたちがいるから「つい開いてしまうアプリ」として、多くのユーザーに利用されています。

「毎日完璧にやる」ではなく、「気軽に続けられる」。Duolingoは、そんな現代のライフスタイルに寄り添った学習体験を提供しています。

CM概要

タイトル：「オフっても学べるデュオリンゴ」篇

放映開始日：5月16日（土）

放映エリア：全国

CM動画URL：https://youtu.be/1QrZXZ7tz3Q

Duolingoについて

「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことをミッションに、モバイル学習プラットフォーム「duolingo」、英語力認定試験「Duolingo English Test」を提供しています。



Duolingo（www.duolingo.com）は、世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームであり、教育カテゴリにおいて世界で最も多くダウンロードされているアプリです。短く遊び感覚で取り組めるレッスンを通じて、言語・数学・音楽・チェスを学ぶことができます。英語だけでなく、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語など、合計250以上のコースを提供しています。

「Duolingo English Test」は、海外大学進学など英語力の証明が必要とされる場面で利用できる信頼性の高い試験です。地理的・経済的制約に縛られることなく受験することができ、現在世界6,000以上の教育機関で受け入れられています。