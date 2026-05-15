YASO GIN YUZUが世界的品評会World Gin Awards 2026でCountry Winner受賞！国内外コンペで計5商品が受賞

株式会社越後薬草



株式会社越後薬草(本社：新潟県上越市、代表取締役：塚田和志)が製造する「THE HERBALIST YASO GIN YUZU」が、世界的なジン品評会「World Gin Awards 2026」においてGoldおよびSignature Botanical カテゴリーの国内最高賞にあたるCountry Winnerを受賞しました。

また、国内最大級の酒類品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026（TWSC2026）」においても、「THE HERBALIST YASO GIN ORANGE」「THE HERBALIST YASO GIN YUZU」が金賞、「THE HERBALIST EXTRA HERB」が銀賞を受賞しました。

「World Gin Awards 2026」受賞商品一覧

・THE HERBALIST EXTRA HERB（Contemporary Style Gin）【Silver】

・THE HERBALIST YASO GIN ORANGE（Signature Botanical）【Silver】

・THE HERBALIST YASO GIN YUZU（Signature Botanical）【Gold / Country Winner】

「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026」(TWSC2026)受賞商品一覧

・THE HERBALIST EXTRA HERB 【銀賞】

・THE HERBALIST YASO GIN ORANGE 【金賞】

・THE HERBALIST YASO GIN YUZU 【金賞】

「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション」とは

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本人の繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行う日本で唯一の品評会です。

品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、これからのウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う国内の飲み手の育成などが目的です。2019年に始まり、今年で8回目の開催となり、アジア最大級の出品数を誇る品評会となっています。

https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/

「World Gin Awards」とは

World Gin Awardsは、世界的な酒類品評会「World Drinks Awards」の一部門として開催される、ジンに特化した国際的なアワードです。

各国・地域ごとにブラインドテイスティングによる厳正な審査が行われ、スタイル別に「Gold」「Silver」などの賞が授与されるほか、各国における最高評価として「Country Winner」が選出されます。さらにその中から世界最高峰を決定する審査も行われ、世界中の蒸留所がその品質と独自性を競う、権威あるコンペティションの一つです。

株式会社越後薬草について

会社名：株式会社越後薬草

代表取締役：塚田和志

所在地：〒942-0055 新潟県上越市大字小猿屋73番地

事業：健康食品(酵素商品)製造及び販売、キムチ製造及び販売、酒類(スピリッツ)製造及び販売

越後薬草コーポレートサイト：https://echigoyakuso.co.jp/

THE HERBALIST YASOオフィシャルサイト：https://yaso80gin.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yaso_gin/

Twitter：https://x.com/Ey_Distillery