経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」の学習コンテンツ「bixid Quest（ビサイドクエスト）」を全面リニューアル

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳、以下「YKプランニング」）は、経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」において提供している学習コンテンツ「bixid Quest（ビサイドクエスト）」を全面リニューアルいたしましたので、お知らせいたします。

▼bixid Questの詳細はこちら

https://bixid.net/Channel/OneContent/48208a32-492e-44a2-a7cb-0ef950815896(https://bixid.net/Channel/OneContent/48208a32-492e-44a2-a7cb-0ef950815896)

bixid Quest（ビサイドクエスト）とは？

bixid Questは、bixidの操作方法や経営管理の考え方を、ゲーム感覚で楽しく学べる学習コンテンツです。

利用者は、スキルマップに沿って「学習 → 演習 → 試験」のサイクルを繰り返しながら、実践的な経営管理スキルを身に付けることができます。

また、クエストの進行や経験値の可視化、ランキング機能により、継続的な学習を促進します。

リニューアルの背景

会計事務所・税理士事務所には、記帳・申告といった従来業務に加え、顧問先と共に数字を読み解き、課題を整理し、未来を予測し、次の一手につなげる伴走支援が求められています。

一方で、職員が経営管理の考え方や、面談での示唆の出し方、bixidを活用した分析・提案の進め方を体系的に学ぶ機会は限られており、支援スキルが属人的になりやすいという課題がありました。

そこで、bixid Questを、会計事務所・税理士事務所における顧問先支援の基礎スキルを段階的に習得できる学習コンテンツとして再設計しました。

bixidの基礎から、現状分析、未来予測、予実管理、資金繰り、KPI管理などの基礎スキルを「学習→演習→試験」のサイクルで体系的に習得できる構成とし、実務の現場で使える状態まで、無理なく到達できることを目指しています。

また、bixid Questは会計人向けの支援スキル習得を主な目的としながらも、一般の企業ユーザーが経営管理を学び、社内での予実管理や意思決定に活用する目的でも利用可能です。

今回のbixid Questのリニューアルは、これから当社が進めていく「伴走支援スキルの習得と可視化」の仕組みづくりにおける第一歩として位置付けています。

当社のミッションである「独りぼっち経営者を０（ゼロ）に」を実現するために、より多くの会計人が、経営者に寄り添う伴走支援スキルを身につけ、数字をもとに未来を共に考えられる環境づくりを、会計事務所・税理士の皆さまとともに推進してまいります。

リニューアルの主なポイント

1．スキルマップによる段階的な学習設計

「基礎学習」「損益管理」「資金管理」「高度管理」など、経営管理に必要なスキルを体系化しました。

利用者は、自身のレベルや目的に応じて、必要なスキルを段階的に学習できます。

2．「学習 → 演習 → 試験」で実践力を強化

各クエストでは、

１.学習（知識を学ぶ）

２.演習（実際に操作する）

３.試験（理解度を確認する）

というサイクルを通じて、知識の定着だけでなく、実践力の向上を支援します。

クエストの進行やbixidの実践で経験値が溜まり、獲得経験値のランキングが表示されます。

3．教育にも活用できるPDF教材

各クエストの学習内容は、PDF形式でダウンロードすることができます。

ダウンロードした教材は、社内研修や教育資料として活用できるほか、会計事務所での職員教育や、企業内での経営管理教育など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

また、bixid Quest上での学習と組み合わせることで、知識習得から実践まで一貫した教育を行うことが可能です。

▼bixid Questの詳細はこちら

https://bixid.net/Channel/OneContent/48208a32-492e-44a2-a7cb-0ef950815896(https://bixid.net/Channel/OneContent/48208a32-492e-44a2-a7cb-0ef950815896)

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。