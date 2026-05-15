サンリオキャラクターズの洗面雑貨シリーズより、「歯ブラシスタンドW」「うがいコップ＆スタンド」を2026年6月下旬より発売

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、「サンリオキャラクターズ」をモチーフにした洗面雑貨シリーズ「歯ブラシスタンドW」と「うがいコップ＆スタンド」を2026年6月下旬より、全国のバラエティショップ、雑貨店、オンラインショップなどで順次発売予定です。



発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にて、予約販売を実施いたします。



歯みがきや、うがい・手洗いなど、毎日の洗面シーンに寄り添うアイテムとして、サンリオキャラクターズの魅力を取り入れたデザインと、日常使いしやすい実用性を兼ね備えました。

毎日使うたびに気分が明るくなるような、かわいらしさと使いやすさをあわせ持つシリーズです。

◆予約販売について

〇期間

5月16日（土）0:00～6月1日（月）23:59



〇先行予約店舗

■ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/list.php?c_id=12

※商品ページは予約開始時刻に公開されます。



■ハシーストア楽天市場店

URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/rainbowpontpont/event/reserve_SR/



■ハシーストアAmazon店

URL：うがいコップ＆スタンド https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ6BQGQH

歯ブラシスタンドW https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTZGC35



◆商品紹介

・歯ブラシスタンドW

サンリオキャラクターズのアクリルプレートが付いた「歯ブラシスタンドW（ダブル）」です。

人気の歯ブラシスタンドシリーズから、家族やカップルで使いやすい2本用タイプが新登場。

差し穴は小Φ15mm、大Φ18.7mmの異なるサイズ設計で、歯ブラシの種類に合わせて使い分けることができます。

洗面所に置くだけで、毎日の歯みがき時間を楽しく彩るアイテムです。

歯ブラシスタンドとしてはもちろん、デスクでペン立てや印鑑スタンドとして使用するのもおすすめです。

※商品画像はイメージです。お部屋の照明などにより、実際の商品と細部や色合いが異なる場合がございます。

※アクリルプレートは裏表両面の保護フィルムをはがし、溝にセットしてご使用ください。

※差し穴は小Φ15mm、大Φ18.7mmです。ご使用になる歯ブラシや印鑑のサイズを事前にご確認ください。

〇品番 ：SR-3614 歯ブラシスタンドW（ハローキティ）

SR-3615 歯ブラシスタンドW（ポムポムプリン）

SR-3616 歯ブラシスタンドW（マイメロディ）

SR-3617 歯ブラシスタンドW（クロミ）

SR-3618 歯ブラシスタンドW（シナモロール）

SR-3619 歯ブラシスタンドW（ポチャッコ）

SR-3620 歯ブラシスタンドW（ハンギョドン）

〇商品サイズ：約W74×D45×H52(mm) / 差し穴幅小：Φ15(mm)、大：Φ18.7(mm)

〇PKGサイズ：W85×D40×H65+25(mm)

〇材質 ：[本体] PVC

[プレート] アクリル

〇販売価格 ：1,012円(税込)

・うがいコップ＆スタンド

コップとうがい用スタンドがセットになった「うがいコップ＆スタンド」です。

洗面まわりにすっきりと置きやすく、毎日のうがい・手洗い習慣に取り入れやすいアイテムです。

コップを清潔に収納しやすい仕様で、機能性とデザイン性を兼ね備えています。

サンリオキャラクターズをあしらったデザインが、洗面空間を明るくかわいらしく演出します。

「歯ブラシスタンドW」とシリーズでそろえることで、統一感のある洗面まわりを楽しめます。

※商品画像はイメージです。お部屋の照明などにより、実際の商品と細部や色合いが異なる場合がございます。

※アクリルプレートは裏表両面の保護フィルムをはがし、溝にセットしてご使用ください。

〇品番 ：SR-3607 うがいコップ＆スタンド（ハローキティ）

SR-3608 うがいコップ＆スタンド（ポムポムプリン）

SR-3609 うがいコップ＆スタンド（マイメロディ）

SR-3610 うがいコップ＆スタンド（クロミ）

SR-3611 うがいコップ＆スタンド（シナモロール）

SR-3612 うがいコップ＆スタンド（ポチャッコ）

SR-3613 うがいコップ＆スタンド（ハンギョドン）

〇商品サイズ：スタンドW60×D60×H116（mm）

コップW65×D65×H110（mm）

〇PKGサイズ：W69×D69×H130+28(mm)

〇材質 ：[スタンド] ABS、TPR

[コップ] AS

[プレート] アクリル

〇販売価格 ：1,320円(税込)

歯ブラシスタンドとうがいコップ＆スタンドを合わせて使うのもオススメです！

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670211

株式会社ハシートップイン

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