AI搭載・4K/360°対応のオールインワン会議デバイス「Kandao Meeting Pro 2」を発表

KanDao Technology Co.,Ltd.

Kandao Technology Co., Ltd.（本社：中国・深セン、CEO：Dan Chen、以下Kandao）は、2026年5月14日、AI搭載の4K・360°対応オールインワン会議デバイス「Kandao Meeting Pro 2」（以下Meeting Pro 2）を発表しました。

Kandao Meeting Pro 2

Kandaoは、映像・音声・AI処理を本体に統合したオールインワン設計の会議デバイス「Meeting Pro 2」を提供開始します。PCを介さず単体での会議運用に対応し、会議環境の簡素化と運用効率の向上を実現します。

本製品は、360°カメラ、マイクアレイ、専用AIチップを搭載し、会議における映像品質、音声品質、および情報共有の最適化を図ります。

次に、「Meeting Pro 2」の主な機能について、ご紹介します。

●4K HDR対応・360°全方位撮影

4K解像度およびHDRに対応し、逆光や低照度環境下でも高精細な映像表示が実現できます。デュアル魚眼レンズによる360°全方位撮影に対応し、会議室全体を1台でカバーします。

●AI発言者自動追尾

AIアルゴリズムにより発言者を自動認識し、リアルタイムで画面に切り出して表示します。複数人の自然な会話にも対応、会議の全体像の把握を容易にし、円滑な進行をサポートします。

●8基マイクアレイによる高精度集音

8基のマイクアレイ（MEMSマイク）を搭載し、最大半径5.5mの集音範囲に対応します。

●AIノイズ抑制・エコーキャンセリング

AIベースの音声処理により、環境ノイズの抑制およびエコーキャンセリング（残響抑制）に対応します。空調音や反響音の影響を低減し、明瞭な音声伝送を実現します。

●リアルタイム字幕表示・議事録自動生成

音声のリアルタイム文字起こし機能を搭載し、発言内容を字幕として表示します。会議終了後には、発言データをもとに議事録を自動生成可能です。

●映像レイアウトの自動最適化

自動認識機能により、会議中の表示画面やディスプレイの映像レイアウトの最適化を図ることにより、不要な映り込みの低減および視認性の向上に寄与します。

会議体験を支える多彩なインテリジェント機能

こうしたコア機能に加え、Meeting Pro 2は会議全体の体験をさらに向上させる多彩なインテリジェント機能を備えています。

会議後には映像・音声の振り返りが可能で、重要な発言やポイントの確認をスムーズに行えます。また、AIによる自動画面表示機能により、参加者の状況に応じた最適な画面構成へと自動的に切り替わります。

さらに、自動調整パノラマバーによって会議全体の状況を直感的に把握できるほか、多様な接続方式に対応しているため、既存の会議環境にも柔軟に導入できます。

これらの機能が連携することで、会議の準備から実施、そして振り返りまでを一貫して支援し、より効率的でストレスの少ないコミュニケーションを実現します。

販売情報

製品名：Kandao Meeting Pro 2

発売日：2026年5月14日

価格：税込 175,670 円

製品詳細：

https://www.kandaovr.com/ja/meeting-pro2

Kandao Technologyについて

Kandao Technologyは、VR技術とUltra-HDビデオカメラの分野で先駆的な企業で、人間の生活体験を豊かにするべく、優れたイメージング製品を創造するというミッションを持っています。

2017 年のCESデジタル映像部門における「CES Best of Innovation Award」を初めて受賞した中国系企業であると共に、グッドデザイン賞設立以来、カメラ部門において初めて「グッドデザイン ベスト100」を受賞した中国系企業でもあります。

弊社が開発した製品は、革新的なデザインや機能性を重視し、多くの製品が「CES Innovation Awards」、「Red Dot Award」、「iF Product Design Award」、「IDEA Award」、「グッドデザイン賞(日本)」、「German Design Award」などの国際的なデザイン賞を受賞しました。

会社名：Kandao Technology Co.,Ltd

所在地：中国広東省深セン市南山区創益科興科学園B棟17階

代表者：Dan Chen

お問い合わせ先

Kandao Japan PR担当

Email：kandaojapan@marketing.kandaovr.com

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