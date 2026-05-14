難燃メッシュで安心、配線まわりをスマートに整えるネジ固定式のケーブルトレーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、難燃メッシュ採用で配線を美しく安全に整えるネジ固定式ケーブルトレー、「200-CT013BK（幅60cm）」と「200-CT014BK（幅90cm）」を発売しました。

掲載ページ

ケーブルトレー 幅60cm ネジ固定 難燃メッシュタイプ ケーブルオーガナイザー ケーブル収納 配線受け ケーブル整理 配線整理 電源タップ ブラック

型番：200-CT013BK 販売価格：5,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CT013BK

ケーブルトレー 幅90cm ネジ固定 難燃メッシュタイプ ケーブルオーガナイザー ケーブル収納 配線受け ケーブル整理 配線整理 電源タップ ブラック

型番：200-CT014BK 販売価格：5,890円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CT014BK

おすすめポイント

・電源タップやケーブルをまとめて収納

・デスク下にスッキリ収まるネジ固定式

・通気性の良い難燃メッシュ素材

商品特長

デスク下の“見えない散らかり”を一気に解決

パソコン、モニター、充電器、電源タップ。気づけばデスク下はケーブルでいっぱいになりがちです。本製品は幅60cm、90cmのゆとりあるトレーに、電源タップや複数のケーブルをまとめて収納可能。床に垂れ下がる配線をすっきり浮かせることで、掃除もしやすく、足元も快適になります。

後付けでも美しく収まるネジ固定式

デスクの天板裏にネジで固定するタイプなので、しっかり取り付けられ、安定感のある設置が可能です。取り付け金具が外側に飛び出さないため、デスク背面や天板まわりの見た目もすっきり。既存のデスクにも後付けしやすく、在宅ワーク環境やオフィスのデスク改善にも取り入れやすい仕様です。

熱がこもりにくい高密度メッシュ素材

収納する電源タップやACアダプタまわりは、熱が気になる場所でもあります。本製品は通気性に優れたナイロンメッシュ素材を採用し、ケーブル類を目隠ししながらも熱がこもりにくい設計です。高密度メッシュにより中身をほどよく隠せるため、機能性だけでなく、デスク全体の見た目にもこだわりたい方におすすめです。

難燃仕様で、毎日の使用に安心感を

電源まわりの収納だからこそ、安心して使える仕様にもこだわりました。万が一の発火時にも燃え広がりにくい難燃メッシュを採用し、燃焼試験もクリアしています。見た目を整えるだけでなく、安全面にも配慮した設計で、長時間パソコンを使用するワークスペースや、複数機器を使うデスク環境にも適しています。

付属ファスナーで自由にレイアウト

付属のベルクロファスナー4本を使えば、電源タップやケーブルを仮固定できます。配線の位置を整えたり、よく使うケーブルを取り出しやすくしたりと、使い方に合わせたレイアウトが可能です。幅60cmと幅90cmの2サイズをご用意しており、デスクや収納スペースに合わせてお選びいただけます。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CT013BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CT014BK

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-ct011/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-ct011.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ1ZMC98

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ27HZLT

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。