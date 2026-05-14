全国の果実がWATTAでつながる新シリーズ「MEET! WATTA」始動!オリオンビール「WATTA 沖縄パッション＆愛媛みかん」数量限定発売

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、沖縄県産素材を使用したチューハイブランド「WATTA＜ワッタ＞」より、全国のご当地果実とのコラボレーションを展開する新シリーズ「MEET! WATTA」を開始し、その第1弾商品として「WATTA 沖縄パッション＆愛媛みかん」を、2026年5月26日（火）より全国および当社公式通販サイトにて数量限定で発売します。

「WATTA」は、選りすぐりの沖縄県産素材から生まれた、個性豊かなラインナップを展開するオリオンの人気チューハイブランドです。今回スタートする「MEET! WATTA」は、沖縄の太陽で育った果実と、日本各地で愛されてきたご当地果実が出会い、一口飲むたびに新しい発見がある “おいしい出会い”をお楽しみいただくシリーズです。

なお、本シリーズの各コラボレーション商品は、いずれも数量限定で発売し、その時々にしか味わえない特別なおいしさを全国にお届けします。

第1弾となる「WATTA 沖縄パッション＆愛媛みかん」は、日本を代表する果実として広く親しまれている「愛媛みかん」と、沖縄の太陽をたっぷり浴びて育った「パッションフルーツ」を組み合わせました。みかんのやさしい甘さと、パッションフルーツの生き生きとした酸味が調和した、さっぱりとした味わいに、芳醇でエキゾチックな香りが重なり、奥行きのある華やかな風味に仕上げています。

沖縄と愛媛、それぞれの風土が育んだ果実の魅力が詰まった、今だけの特別なWATTAをぜひお楽しみください。

■商品概要

【商品名】 WATTA 沖縄パッション＆愛媛みかん

【発売日】 2026年5月26日（火）

【酒類品目】 リキュール（発泡性）

【原材料】 みかん果汁、パッションフルーツエキス、ウォッカ、糖類（国内製造）／炭酸、酸味料、香料、ビタミンC

【アルコール分】 5％

【容量】 350ml缶

【中味特徴】 みかんのやさしい甘さと、パッションフルーツの生き生きとした酸味がバランスよく合わさった、さっぱりな味わい。パッションフルーツの芳醇な香りが重なり、エキゾチックで奥行きのある風味をお楽しみいただけます。

【販売エリア】 全国、当社公式通販サイト

【価格】 オープン価格

【ブランドサイト（5/26更新）】 https://www.orionbeer.co.jp/brand/watta/

【公式通販サイト（5/26公開）】 https://shop.orionbeer.co.jp/products/5259