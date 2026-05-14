寝室やデスク周りに調和するホワイトカラーを追加、4～12.9インチ対応アームスタンドを追加発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、好評発売中のタブレット・スマホアーム「100-LATAB021」シリーズに、新たにホワイトカラーの「100-LATAB021W」を追加発売しました。

【掲載ページ】

タブレットアームスタンド 寝ながら アーム スマホアーム クランプ固定式 3関節 ベッドサイド取付可能 360度回転 ホワイト

型番：100-LATAB021W

販売価格：3,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-LATAB021W

【おすすめポイント】

・人気の寝ながら使えるアームに新色ホワイト追加

・3関節＋360度回転で理想の位置に調整可能

・4～12.9インチ対応でスマホ・タブレット両対応

寝ながら動画視聴がもっと快適に

本製品はベッドサイドなどに固定することで、寝ながらの動画視聴やSNS閲覧を快適に楽しめます。スマートフォンやタブレットを手で持ち続ける必要がなく、腕への負担を軽減。長時間の映画鑑賞や電子書籍の読書など、リラックスタイムをより快適にサポートします。

3関節アームで自在に位置調整

アーム部には複数の関節とボールジョイントを搭載し、高さ・距離・角度を細かく調整可能です。さらに360度回転に対応しているため、縦向き・横向きをシーンに応じて切り替えられます。ベッド、ソファ、デスクなど、さまざまな場所で理想的な視聴ポジションを実現します。

幅広い機器に対応できる安心設計

4～12.9インチまでのスマートフォン・タブレットに対応し、幅広い機器をしっかり固定できます。ホルダー部分やクランプ部分にはシリコーンパッドを搭載しているため、機器や家具を傷つけにくく、ズレも軽減。安定感のある設計で安心して使用できます。

デスクワークや配信環境にも活躍

動画視聴だけでなく、オンライン会議やライブ配信、レシピ閲覧など幅広い用途で活躍します。デスクに固定すれば作業スペースを有効活用でき、タブレットをサブディスプレイ感覚で使うことも可能です。自宅時間をより快適にアップデートする便利アイテムです。

アームシリーズにホワイト追加

ご好評いただいている「100-LATAB021」シリーズに、新たにホワイトカラーが仲間入りしました。ブラックモデルに加え、明るい空間やナチュラルテイストのインテリアにも合わせやすいカラー展開となり、寝室やリビングにも自然になじみます。機能性だけでなく、見た目にもこだわりたい方におすすめです。

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-LATAB021W

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-latab021/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-latab021.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/778797189

■サンワダイレクトAmazon店

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サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。