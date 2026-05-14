工務店の成約率をAIで高める！「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」が、必要最小限の修正で『そのまま使えるAIプロンプト集』第2弾「営業・設計ヒアリング編」を公開

株式会社エフ・ディー・シー工務店向けすぐに使えるAIプロンプト集

住宅・工務店向けコミュニケーションツール「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」を運営する株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、工務店、設計事務所の業務効率化に特化した、AI用指示文（プロンプト）のサンプル資料（ホワイトペーパー）の第2弾として、「No.2 営業・設計ヒアリング編」を無料公開いたしました。

■属人化しやすい「提案・ヒアリング」の質を標準化

ダウンロードはこちら :https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/197

第1弾の「集客・マーケティング編」に続き、今回は注文住宅の営業・設計実務に焦点を当てました。

家づくりにおいて、お客様の膨大な要望を整理し、的確な提案を行うプロセスは非常に重要ですが、担当者の経験値によって質にバラつきが出やすい（属人化）という課題があります。

本資料は、工務店向けシステムを活用するように、AIへ最小限の情報を入力するだけで、ベテラン担当者のような鋭い視点の回答を得ることを目的としています。

■資料概要

住宅営業の成約率向上や、設計打ち合わせの効率化に直結する5つのプロンプトを厳選しました。

- 要望整理グルーピング：ヒアリング後の散乱した要望を「優先順位」や「カテゴリ」別に一瞬で整理。- 減額案（コストダウン）の提示：予算オーバー時、顧客満足度を下げずにコストダウンを実現する代替案を提案。- 土地診断レポート要約：専門的で難解な土地情報を、施主様が理解しやすい平易な言葉に要約。- ライフプラン解説：住宅ローンや将来の支出を考慮した、安心感を与える資金計画の伝え方を生成。- 競合差別化トーク：自社の強みを再定義し、競合他社と比較された際の「選ばれる理由」を言語化。

必要に応じて、ご自身の利用用途に合わせてプロンプト内容を微調整してご利用いただけます。

以下のURLより無料でダウンロードいただけます。

工務店向けすぐに使えるAIプロンプト集：

https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/197(https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/197)

■今後の展望

工務店向けシステムの提供に留まらず、AI活用支援を通じて住宅業界全体の働き方改革とDXを牽引してまいります。

■工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」について

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

「つながる家づくり-plantable-」は、お施主様との新しいコミュニケーションの形を提供する工務店のためのメッセンジャーアプリです。数々のプロジェクトを20年以上に渡り成功させてきたITの専門家である弊社が、工務店と共同開発して生まれたのが「工務店向けコミュニケーションアプリ」です。お施主様とのつながりをより強いものに、理想の家づくりの打合せをひとつのtableを囲んでお話しするように気軽に、工務店様に寄り添い課題解決をお手伝いします。

- 「言った言わない」のトラブルをゼロに：図面へのピン立て機能と履歴管理で、認識の相違を徹底排除。- 仕様打合せのスピードアップ：営業・設計・コーディネーター間の情報共有をリアルタイム化。- 業務の見える化：案件情報や予定を一元管理し、営業責任者のマネジメントコストを削減。

こんな悩みをお持ちの工務店様にオススメです。

【サービスページ】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/service/

【詳しい資料のダウンロードはこちらから】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/contact_dl-doc/

■会社概要

株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立： 1997年2月7日

事業内容： システム開発、コンサルティング業務、情報処理サービス、ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp