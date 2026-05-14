腕時計を“選ぶ” から “作る”へ。UNDONE × コントワーヌによる体験型 カスタマイズ ウォッチ イベントを東京・渋谷で開催

株式会社一刻堂UNDONE アクアカーボンマギー 限定コラボレーションモデル \99,000 -（税込）機械式



本イベントでは、デジタルとアナログ双方を活用しながら、文字盤、ケース、針、ストラップなどの組み合わせを店頭で相談できる機会を設けます。本イベントでは、UNDONEならではのカスタマイズ性を活かし、文字盤、ケース、針、ストラップなどを組み合わせながら、自分だけの腕時計を仕立てる体験をご用意します。店頭でスタッフと相談しながら、デザインや装いとの相性、ライフスタイルに合う仕様を選べる特別な機会です。時計を既製品として選ぶだけではなく、自分の感性やライフスタイルに合わせて仕立てる、“自分だけの一本をつくる”体験をお楽しみいただけます。

UNDONEを初めて知る方も、すでにご愛用のオーナー様も楽しめるウォッチカスタマイズ体験

近年、腕時計は時刻を知るための道具にとどまらず、装いの一部として、また個性や価値観を表現するアイテムとしても注目されています。初めて腕時計を身に着ける方から、日頃から腕時計を愛用されている方まで、それぞれのライフスタイルに合った一本を選ぶ楽しみが広がっています。

UNDONE（アンダーン）は、文字盤、ケース、針、ストラップなどの多彩な組み合わせを通じて、自分らしさを一本の時計に込めることができるカスタマイズウォッチを展開してきました。

コントワーヌでは、時計宝飾正規代理店として腕時計・ジュエリーを取り扱うなかで、お客様一人ひとりの感性や用途に寄り添った店頭提案を大切にしています。今回の共同イベントでは、UNDONEの自由なカスタマイズ性と、コントワーヌならではの対話型提案を掛け合わせ、腕時計選びをよりパーソナルな体験としてご紹介します。

また、腕時計を長く快適にお使いいただくため、電池交換などのメンテナンスに関するご相談もあわせて承ります。初めて腕時計を選ぶ方にも、すでにUNDONEをご愛用のオーナー様にもお楽しみいただけるイベントです。

“自分だけの一本をつくる”という体験価値を

UNDONEベースキャンプ カリ ブロンズ \48,400 -（税込）機械式

「自分だけの一本をつくる」という事

UNDONEのカスタマイズアプリを活用しながら、各パーツの組み合わせや仕上がりイメージを確認し、理想の一本を具体的にお選びいただけます。

デザインを選ぶ楽しさ、素材や色の組み合わせを考える面白さ、完成後の一本に愛着が深まっていく感覚まで含め、既製品にはない体験価値をご提案します。

イベント期間中は店頭カスタマイズも可能。UNDONE × コントワーヌが“自分だけの一本”をサポート

新作 Aquadeep Submerge Carbon \85,000 - (税込) 機械式

ストラップは、腕時計の印象を大きく左右する大切な要素のひとつです。イベント期間中は、事前にご希望のストラップをお伺いし、可能な範囲でご用意するほか、店頭にて各パーツの組み合わせや仕上がりイメージをご相談いただけます。

文字盤・ケース・針・ストラップなどの組み合わせを確認しながら、完成後の雰囲気を具体的にイメージできるため、色や素材感、装いとの相性まで含めて、納得感のある一本をお選びいただけます。

さらに、ストラップや尾錠などの一部カスタマイズは、コントワーヌの店頭スタッフが即日対応。

時計を扱う専門店ならではの視点から、「自分に合う組み合わせ」「ギフトとしての上品な仕上がり」「日常使いしやすい仕様」など、お客様のご要望に寄り添った提案を行います。

お持ちのUNDONEも、自分仕様にアップデート

UNDONE Urban34 Killy \29,700 -（税込）メカクォーツ

新たにUNDONEをご検討中のお客様だけでなく、すでにUNDONEをご愛用いただいているオーナー様に向けたカスタマイズ提案も実施いたします。

電池交換などのメンテナンスとあわせて、ストラップの変更や外観の見直しをご提案することで、すでにお持ちの一本を新たな表情で楽しんでいただける機会をご用意します。

また、状態や仕様に応じて、プリントの修復・追加についてもご相談を承ります。長く愛用してきた腕時計に、あらためて自分らしさを加えることができる特別な機会です。

ノベルティについて

本イベントでは、ご来場特典のひとつとして、オリジナルトートバッグをご用意いたします。

イベントに足を運んでいただいた時間が、時計との出会いやカスタマイズの楽しさだけでなく、記憶にも残るひとときとなるよう、特別感のある企画として展開してまいります。

UNDONEのカスタマイズアプリと腕時計職人の技術を活用し、完成イメージを確認しながら自分だけの一本を提案

UNDONEのカスタマイズアプリを活用しながら、文字盤、ケース、針、ストラップなどの組み合わせを店頭でご確認いただけます。

画面上で完成イメージを見ながら検討できるため、初めてカスタマイズウォッチを選ぶ方にも分かりやすく、自分らしい一本を具体的にイメージしながらお楽しみいただけます。

デジタル上で仕上がりを確認し、店頭で実際の素材感や装着感を確かめながら進められる、デジタルとアナログの双方を活かしたイベントです。

新しく腕時計を選びたい方はもちろん、すでにお持ちの時計をもう一度楽しみたい方にも、自分らしい時計との向き合い方をご提案いたします。

カスタマイズ内容一覧

新作 UNDONE X Excelsior Park \160,000 (税込) スイス製機械式

ダイヤルプリントの追加、ケースバックプリントの変更、プリント修復、ダイヤル交換、ストラップのカスタマイズ、バックル交換、ベゼル交換、リュウズの交換、針のカスタマイズ、風防交換、ムーブメント交換、もちろん電池交換も対応しています。UNDONEのパーツを組み合わせしてできるパターンは4億通り以上、是非この機会に会場で腕時計のカスタマイズを楽しんでください。普段では見ることが出来ないUNDONEのモデルもご用意してお待ちしています。

UNDONE × コントワーヌ カスタマイズ ウォッチ イベント

UNDONEベースキャンプ クラシック 通常価格\39,600 - （税込）

【開催概要】

会期：2026年5月16日（土） - 2026年6月14日（日）

開催時間 ： 11:00 - 19:30 （毎週水曜日定休）

会場：時計宝飾正規代理店コントワーヌ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木4丁目28-7 西参道テラスE1

電話番号：03-3299-8008

メール：info@contevanou.com

公式サイト：https://www.contevanou.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/contevanou/

Google MAP：https://maps.app.goo.gl/BJ4iaS76vWG7KYUXA

【店舗紹介】

店頭では商品の販売にとどまらず、電池交換、ベルト調整、修理受付など、腕時計を長く楽しむためのアフターサービスにも対応。また、ブランドの魅力をより深く体感していただけるイベントやフェアも開催し、商品との出会いだけでなく、選ぶ時間そのものが特別な体験となる場づくりを大切にしています。

時計宝飾正規代理店コントワーヌ 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4丁目28-7 西参道テラスE1

時計宝飾正規代理店コントワーヌは、東京都渋谷区代々木に店舗を構える、腕時計・ジュエリーの正規販売店です。国内外の個性豊かな時計ブランドやジュエリーブランドを取り扱い、お客様一人ひとりの感性やライフスタイルに寄り添った提案を行っています。

協賛：株式会社 UNDONE Japan , 時計宝飾正規代理店 コントワーヌ