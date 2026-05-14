社（東京都新宿区、代表取締役 榑松大剛、以下当社）は、2026年5月13日(水)より大阪営業所をCITY松本ビル（大阪府大阪市浪速区）へ移転し、稼働を開始したことをお知らせいたします。

■ オフィス移転の背景と目的

当社は、エンタテインメントをより身近で持続可能な文化として広げることを目指し、様々なサービスを展開してきました。 2024年2月に創業20年を迎え、これを新たな出発点として更なる事業拡大に取り組み、同年4月には、関西圏のさらなるライブ・エンタテインメント市場の活性化と、地域のお客様・パートナー企業様への密接なサポートの提供を目的として、大阪営業所を設置いたしました。 設置以来、ディスカウントチケットストア「TKTS」難波観光案内所店・大阪通天閣店の出店のほか、シアター情報誌「カンフェティ」関西版の創刊など、関西圏における事業は順調に拡大しております。 こうした成長と、今後さらに加速する関西圏での事業展開を見据え、大阪・ミナミの中心地である「なんば駅」至近の好立地に大阪営業所を移転いたしました。 関西圏のエンタテインメント文化の発信拠点として、さらなる飛躍を目指してまいります。

住所・アクセス

ロングランプランニング株式会社 大阪営業所 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-7-16 CITY松本405 南海電鉄「なんば駅」より徒歩４分 地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩８分

これまでの実績

1.TKTS難波観光案内所店、TKTS大阪通天閣店の運営

NYブロードウェイ発祥のディスカウントチケットストア「TKTS」を、2024年4月1日(月)より「大阪のおもてなし玄関口」がコンセプトの南海なんば駅１階の難波観光案内所内にて営業開始いたしました。 大阪を観光する方にとって便利なミナミエリアの観光拠点で、ミナミの魅力的なエンタメ情報を発信しています。 2026年2月1日（日）には大阪のシンボルタワーとして愛される「通天閣」にも出店いたしました。通天閣展望台への入口でもある地下フロアーの「わくわくランド」にて、観光客の皆さまはもとより地域の方々にも気軽にお立ち寄りいただける店舗として、ご好評いただいております。 ＜店舗住所＞ TKTS難波観光案内所 営業時間：10:00～13:00／14:00～18:00 住所：大阪市中央区難波5-1-60（南海なんば駅１階北出口） URL：https://tkts.tokyo/ TKTS 大阪通天閣 営業時間：10:00～19:30 住所：通天閣地下わくわくランド（大阪市浪速区恵美須東1-18-6） URL：https://tkts.tokyo/ ■TKTSとは

TKTSは、ライブエンタテインメントのチケットを公演１週間前から最大50%OFFで購入することができる、公式のディスカウントチケットストアです。演劇やミュージカルをはじめ、伝統芸能である能や歌舞伎、音楽ライブ、スポーツ、美術展まで、幅広いジャンルのチケットを販売しています。ロングランプランニング株式会社が、ニューヨークで「TKTS」を運営する「Theatre Development Fund」から2019年に公認を受け、この日本版「TKTS」を運営しています。 公式サイト：https://tkts.tokyo/

2.シアター情報誌「カンフェティ」関西版の創刊

大阪営業所設置に先駆けて、カンフェティ［関西版］を2024年2月1日(木)に創刊いたしました。 2004年の創刊より、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事や、オトクな読者限定チケットや沢山の独自コラムなどを掲載しているフリーペーパー「シアター情報誌カンフェティ」。 関西圏のライブ・エンタテインメントをより一層盛り上げるべく創刊し、関西圏の劇場ラックや街中ラック、ホテルにて配布されています。 ■シアター情報誌「カンフェティ」概要 ▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜 ▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション ▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー ▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など 合計1,500ヵ所超 設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php） ▼バックナンバーはこちら https://service.confetti-web.com/freepaper/viewer/confetti_ichiran.php ＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞ ▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行 ▪発行部数：5万部／2ヵ月 ▪形態：両A面、A5・16ページフルカラー ▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など ▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/ 設置箇所一覧（https://service.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php#kansai）

今後の展望

大阪の一大繁華街・ミナミエリアの中心「なんば駅」徒歩４分という好立地のオフィスへの移転を機に、関西圏におけるライブ・エンタテインメントの更なる普及・発展に向けて、地域のアーティスト・主催者・ファンの皆様と連携を深めてまいります。 1.難波観光案内所・通天閣の２店舗を核に、「TKTS」の認知拡大とチケット販売の強化し、関西のエンタメシーンを支える公式ディスカウントチケットストアとしての存在感を高めてまいります。 2.創刊以来好評をいただいているシアター情報誌「カンフェティ」関西版について、配布エリアの拡大や掲載コンテンツの充実を図ります。 3.大阪営業所を関西圏の情報発信・事業推進の拠点として強化し、関西圏の魅力を活かしたオリジナルコンテンツの企画・制作にも積極的に取り組んでまいります。 4.関西の劇場・制作会社・主催者・自治体など、様々なパートナーの皆様との連携をより一層深めてまいります。 今後とも変わらぬご支援・ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

会社概要

ロングランプランニング株式会社 2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。 所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地 代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか) 設立年：2004年2月20日 資本金：3千万円 主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行 チケット販売サイト「カンフェティ」の運営 その他興行支援、イベント主催者のサポート業務 旅行業 ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営 URL：https://longrun.biz/