市民参加型の音楽祭がより楽しみやすくなります！「第15回立川いったい音楽まつり2026」を開催

■立川いったい音楽まつりとは

立川市役所

当イベントは、立川市内の広場・お店等の協力を得て店頭等で一斉ライブを行うことで、街いったい(一帯)に音楽を溢れさせ、街全体に賑わいを与えること、そして出演者・観客がいったい(一体)となって創りあげ、誰もが気軽に音楽に触れることを目的に開催するもので、2012年から開催しており、今回は市内13会場で約220団体のアーティストが出演します。

■今開催のポイント

節目の15回目の開催を記念し、より多くの方が楽しめるイベント企画を実施します。

・どなたでも演奏できるストリートピアノやオープンステージ、パレード、カップスやドラムサークル、シェイカー作りのワークショップ

・来場者も一緒に参加できる合唱ステージ

・継続開催の願いを込めて若い世代の出演者を集めた「本気で未来にかけるステージ」（グランデュオ立川屋上）

・市内幼稚園児が描いた絵を飾る「いったいこども絵画展」（グランデュオ立川8階） など

また、実行委員会では、立川の魅力を込めたご当地応援ソング「立川」を2021年に制作しております。ぜひホームページよりご視聴ください。

■第15回立川いったい音楽まつり2026～街と音がひとつになる日～開催概要

【問い合わせ】 立川いったい音楽まつり実行委員会事務局

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156956/table/86_1_b8cf2df532cf0665c2f785ca0736cf71.jpg?v=202605120151 ]

立川いったい音楽まつり実行委員会事務局

（公財）立川市地域文化振興財団 担当：原田・寺井・小林

TEL042-526-1312 立川市内線6722