全国の人気ロースターが星が丘テラスに集結。「HOSHIGAOKA COFFEE MARKET」5月30日・31日開催

株式会社センスビューティー

名古屋コーヒーフェスティバル実行委員会は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、星が丘テラスにて「HOSHIGAOKA COFFEE MARKET（ホシガオカCOFFEEマーケット）」を開催いたします。

本イベントは、名古屋コーヒーフェスティバルの特別版として開催する、コーヒー好きはもちろん、親子連れや週末のお出かけを楽しみたい方にも開かれたマーケットイベントです。名古屋・愛知の実力派ロースターに加え、九州、北陸、関東など全国各地のロースターが星が丘テラスに集結。各店舗が今の季節に合わせて用意するコーヒーを、少量ずつ飲み比べながら楽しめます。

会場では、NCF専用グラスを使ったコーヒーの飲み比べ体験をはじめ、各店舗によるコーヒー、コーヒー豆、チョコレート、焼き菓子等の販売を実施予定です。また、お子さま向けのオリジナルグラス作りとバリスタ体験を組み合わせた親子参加型ワークショップも開催し、スペシャルティコーヒーの魅力を幅広い世代に届けます。



HOSHIGAOKA COFFEE MARKETの見どころ



1. 全国のロースターによる“季節のコーヒー”を飲み比べ

本イベントでは、各出展ロースターが今の季節にぴったりなコーヒーを用意します。来場者は、専用グラスを使って少量ずつさまざまな店舗のコーヒーを楽しむことができ、香り、酸味、甘み、余韻など、ロースターごとの個性や魅力の違いを体験できます。

出展予定ロースターは以下の通りです。

・3 CEDARS COFFEE（大分／九州）@3cedarscoffee (https://www.instagram.com/3cedarscoffee/)

・coffee bar bontain（栄／名古屋） @coffee_bar_bontain(https://www.instagram.com/coffee_bar_bontain/)

・haiz coffee roastery（富山／北陸） @haiz_coffee_roastery (https://www.instagram.com/haiz_coffee_roastery/)

・move coffee lab（一宮／愛知） @movecoffee.lab(https://www.instagram.com/movecoffee.lab/)

・NOMIN COFFEE（春日井／愛知） @nomin_coffee (https://www.instagram.com/nomin_coffee/)

・note coffee roasters（本山／名古屋） @note_coffee_roasters (https://www.instagram.com/note_coffee_roasters/)

・ooak（名駅／名古屋） @ooakcoffee (https://www.instagram.com/ooakcoffee/)

・R E D P O I S O N（横浜／神奈川）@redpoisoncoffee (https://www.instagram.com/redpoisoncoffee/)

・Coffee.TO.______（岡崎／愛知） @coffee.to.______ (https://www.instagram.com/coffee.to.______/)

・冬青珈琲店（長久手／愛知） @soyogocoffee(https://www.instagram.com/soyogocoffee/)

・Glams Coffee Roastery（豊橋／愛知） @glams_coffee_roastery(https://www.instagram.com/glams_coffee_roastery/)

・柳原ベース by 豆珈房（北区／名古屋）@yanagiharabase2025(https://www.instagram.com/yanagiharabase2025/)

・Noel Verde (CHOCOLATE & CACAO) : @noelverde_japan(https://www.instagram.com/noelverde_japan/), 公式HP(https://noelverde.jp/)

※一部出展者は1日のみの出展となる場合があります。最新情報は公式サイト(https://nagoyacoffeefes.com/)および公式Instagram(https://www.instagram.com/nagoyacoffeefes/)をご確認ください。



2. 星が丘テラス仕様のHARIO製NCF専用グラスで楽しむ飲み比べ

飲み比べ体験には、NCF専用グラスを使用します。今回のイベントでは、星が丘テラス仕様のHARIO製NCF専用飲み比べグラスを数量限定で用意。事前購入者向けには、焙煎飲み比べチケット1枚、400円分が付帯するセットも案内されています。

また、すでにNCF専用グラスをお持ちの方は、今回の特別版として、各店で都度支払いをしながら飲み比べを楽しむことができます。お気に入りの一杯を探しながら、コーヒーの奥深さを気軽に体験できる内容です。

※グラス、チケットの販売・受付状況は変更となる場合があります。最新情報は公式サイト(https://nagoyacoffeefes.com/)をご確認ください。



3. 親子で楽しめる「オリジナルカップ作り＆バリスタ体験」

会場では、親子で参加できる体験型コンテンツとして「オリジナルカップ作り＆バリスタ体験」を開催します。

ワークショップでは、エプロンと帽子を着用してコーヒーショップのお仕事を体験したり、NCF限定グラスに色塗りやシール貼りをして、世界に一つだけのオリジナルグラスを制作したりできます。さらに、デカフェのカフェラテ、ココア、ミルクなどを使ったバリスタチャレンジも実施。小さなお子さまも保護者同伴で安心して参加できる、ファミリー向けのプログラムです。

※参加枠には限りがあります。販売・受付状況は公式サイト(https://nagoyacoffeefes.com/)をご確認ください。



4. コーヒー豆、チョコレート、焼き菓子などの販売も

飲み比べ体験に加え、会場では各店舗による通常サイズのコーヒー販売、コーヒー豆、チョコレート、焼き菓子等の販売も予定しています。飲み比べで気に入った味わいを自宅でも楽しめるほか、星が丘テラスでのショッピングや食事とあわせて、初夏の週末をゆったりと過ごせます。



開催概要

イベント名：HOSHIGAOKA COFFEE MARKET

日本語表記：ホシガオカCOFFEEマーケット

開催日：2026年5月30日（土）・31日（日）

時間：11:00～17:00

会場：星が丘テラス(https://www.hoshigaoka-terrace.com/)

所在地：愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-50

アクセス：地下鉄東山線「星ヶ丘」駅 6番出口より徒歩1分

入場料：無料

内容：コーヒー飲み比べ体験、季節のコーヒー提供、親子ワークショップ、コーヒー・コーヒー豆・チョコレート・焼き菓子等の販売

飲み比べ：参加にはNCF専用グラスが必要です。テイスティングサイズのコーヒーは各店でのお支払い、またはチケット利用にてお楽しみいただけます。

主催：名古屋コーヒーフェスティバル実行委員会(https://nagoyacoffeefes.com/)

運営管轄：株式会社センスビューティー

協賛・協力：Noel Verde（CHOCOLATE & CACAO）(https://www.instagram.com/noelverde_japan/)、ooak MEDIA CREW ほか

公式サイト：[ https://nagoyacoffeefes.com/ ]

公式Instagram：[ https://www.instagram.com/nagoyacoffeefes/ ]

NCF - 名古屋コーヒーフェスティバル - について

NCF - 名古屋コーヒーフェスティバル - は、「日本の中心地・名古屋からコーヒーカルチャーを発信」を掲げ、スペシャルティコーヒーを通じて人、街、文化がつながる場づくりに取り組んでいます。ロースター、バリスタ、作り手、飲み手が出会うイベントを通して、名古屋から新しいコーヒーカルチャーを育て、発信していきます。

本件に関するお問い合わせ先

名古屋コーヒーフェスティバル実行委員会

お問い合わせは、公式サイト(https://nagoyacoffeefes.com/)のお問い合わせフォーム、または公式Instagram(https://www.instagram.com/nagoyacoffeefes/)のDMよりお願いいたします。