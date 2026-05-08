美容市場は拡大しているのに、なぜ頭皮トラブルは増え続けるのか？現役美容師が「やめる美容」を軸に新プロジェクト始動

EZUKARIMO 株式会社

EZUKARIMO株式会社（本社：福岡県福岡市／代表：濱田一枝）は、近年増加している頭皮トラブルや敏感肌の背景に、“過剰ケア”や「消費すること」を前提とした現代美容の構造があるのではないかという視点から、「やめる美容」を軸とした新プロジェクトを始動しました。

「ちゃんとしているのに、なぜか楽にならない」

近年、ヘアケアやスキンケア市場は拡大を続け、「より多くの商品を使い、より丁寧にケアすること」が“正解”とされる時代が続いてきました。

「洗わない＝不潔」という不安を感じさせる情報が広まり、SNSやメディアでは次々と新しい美容法や商品が紹介される中で、私たちは知らず知らずのうちに、「もっとケアしなければならない」というプレッシャーを抱えています。

しかしその一方で、

- 毎日洗っているのにベタつく- 敏感肌用を使っても改善しない- 頭皮の臭いが気になる- シャンプーを変えてもかゆみが続く- 若年層の抜け毛や薄毛が増えている

といった相談は、美容室の現場で年々増え続けています。

“丁寧にケアをしている人ほど、悩みがなくならない”--

その矛盾に現場で向き合ってきたのが、福岡市で美容室を運営する現役美容師・ハマダカズエです。

同社では現在、“過剰ケア”という視点と現役美容師として現場で感じてきた違和感や実例をもとに、美容のあり方を見直す情報発信を強化。

今後は、湯シャンに取り組む方への個別サポート体制づくりや、湯シャン対応型サロンの普及に向けた美容師向け発信・展開準備も進めています。

“綺麗になるためのケア”が、かえって負担になっている可能性も

ハマダ自身もまた、正しいとされるケアを続けながら、頭皮や肌の不調に悩み続けてきた一人でした。

多くの顧客と向き合う中で、「綺麗になるためにしているはずのケア」が、かえって皮膚本来の働きを乱しているのではないかという違和感を抱くようになります。

皮膚の仕組みへの理解、自身の経験、そして美容の現場で積み重ねた実例から、“足すことで整えるのではなく、やめることで戻っていく”という「引き算の美容」にたどり着きました。

また、その背景には、“消費すること”を前提に成り立つ現代美容の構造があります。

本来必要のなかったケアまでが当たり前になり、「やめる」という選択肢を持ちづらくなっている--

それこそが、多くの悩みを生み出している背景にあるのではないかと考えています。

「やめる美容」という新しい視点

「やめる美容」とは、単なる美容法ではありません。

“何を足すか”ではなく、“本当に必要だったのか？”を見直していくための価値観そのものです。

現代の美容は、「不足しているから足す」「不安だから補う」という考え方を前提に成り立っています。

乾燥するから保湿する。

臭うから洗う。

老化するから防ぐ。

そうして次々と新しい商品や情報が生まれ、「何かを足し続けること」が当たり前になっていきました。

しかしその一方で、自分の本来の感覚よりも、“世間の正解”を優先する人が増えているのではないかと、ハマダは感じています。

本来、人の体には、自ら整おうとする力があります。

それでも、「洗わないと不潔」「何もしないと危険」という不安が繰り返し刷り込まれることで、

“やめる”という選択肢そのものが持ちづらくなっている--

「やめる美容」は、そうした美容の前提を見直し、自分自身の感覚を取り戻していくための“価値観リニューアル”でもあります。

やめることで、本来の状態に戻っていく。

やめることで、本来の心地よさが満たされていく。

EZUKARIMO株式会社では現在、この考え方をより多くの人に届けるため、情報発信を強化しています。

今後の展開

同社では今後、

- 湯シャンに取り組む方への個別サポート- 美容室で安心して湯シャンを選べる環境づくり- 湯シャン対応型サロンの普及- 美容師向けの情報発信や学びの場づくり

などを通じて、“洗いすぎることが前提”になっている美容の常識そのものを見直していきたいと考えています。

また、「何を足すか」ではなく、「本当に必要だったのか？」という視点から、美容だけでなく、生き方や価値観そのものを見直すきっかけになることを目指しています。

書籍『やめる美容のススメ』について

こうした背景から生まれたのが、書籍『やめる美容のススメ』です。

「ちゃんとしているのに楽にならない」という違和感を出発点に、美容の前提そのものを見直す視点をまとめています。

なお本書は、2026年5月8日時点でAmazon Kindle「皮膚科学」カテゴリにて第1位を獲得しています。

[著者プロフィール]

ハマダカズエ

20年以上のキャリアを持つ現役美容師。

自身の深刻な肌トラブルをきっかけに、従来の美容常識に疑問を抱き、「足す美容」から「引く美容」へと考え方を転換。

現在は福岡市で美容室を運営しながら、髪や頭皮が本来持つ働きに着目した「やめる美容」という価値観を発信している。

[会社概要]

EZUKARIMO株式会社

「地球を汚さなければ人もキレイになる」という理念のもと、美容室運営と商品開発を行う企業。

運営サロンでは、湯シャンという選択肢やウィッグメニューなど、多様な悩みに寄り添う施術を提供。

従来の美容常識にとらわれず、皮膚本来の力を活かす“やめる美容”を軸に、新しい価値観を提案している。

[書籍情報]

書籍名：『やめる美容のススメ』

著者：ハマダカズエ

形式：Kindle版（電子書籍）／ペーパーバック版

本書の詳細はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHZKG38Y