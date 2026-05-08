【日本初*】4種の有効成分配合を実現！口臭・歯周病を防ぐ液体歯みがき「ブレスマイルウォッシュ」が3代目へバージョンアップ

株式会社ソーシャルテック

株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨、以下「ソーシャルテック」）は、同社が展開するブランド「BRESMILE（ブレスマイル）」の液体歯みがき「ブレスマイルウォッシュ」を2026年5月12日（火）よりリニューアル販売いたします。

《公式サイト：https://bresmile.jp/》

■リニューアルの背景

対面コミュニケーションが本格化する5月。お口の乾燥対策がエチケットの鍵に。

新生活の慌ただしさが少し落ち着き、対面でのコミュニケーションが本格化する5月。

至近距離での会話や笑顔を見せる機会において、「口臭が相手に不快感を与えていないか」「歯の汚れが目立たないか」とエチケットへの意識がより高まる時期です。

また、この時期特有の疲れやストレスは「お口の乾燥」を引き起こしやすく、それが口臭など口内トラブルの大きな原因となります。



そこで同社は、「より手軽に、本格的なケアで毎日の自信を持ってもらいたい」という思いから、6つの大幅なバージョンアップを実施しました。

＜あなたの笑顔と自信を作る、6つの進化のポイント＞

1．有効成分を追加し、【日本初*】4種の有効成分を配合！

3代目ブレスマイルウォッシュ

EC向け液体歯みがきで日本初*となる4種の有効成分を配合。

「毎日のうがいとブラッシング」だけで、口臭予防からステイン（タバコのやに等）の除去 、歯周病予防まで、大人のお口の悩みをこれ一つで総合的にケアします。

*株式会社南斗調べ

2．シャイニングナノカプセル成分を22種に増加！

ツボクサエキス（CICA）*など、お口の環境を整える成分を従来の10種から22種へ大幅増量。

独自の技術で成分を極小化しているため、歯の凹凸や細かな隙間にまでしっかり行き渡ります。

*配合目的：湿潤剤

3．トラブルの起きにくい口腔環境へ整える「ネオクリーンシステム」

長年のスキンケアの研究と、バイオテクノロジーから誕生した、ソーシャルテック独自の「ネオクリーンシステム」（桜由来酵母エキスなど3成分を配合・特許申請中）を採用。

バイオの力とハーブの力でトラブルの起きにくい口腔環境へ導きます。

4．口臭の元となる口中の乾燥を防ぐ！3種の「潤い成分」を追加

口臭の元となる乾燥を防ぐため、美容液などでも注目の「プラセンタエキス*」「水解卵殻膜*」「水解コンキオリン液（真珠エキス）*」の3成分を新たに追加し、お口の潤いを保ちます。

*配合目的：湿潤液

5．Ｗコーティング成分で、汚れの再付着を防止！つるつるの白い歯へ

歯のコーティング作用が高い「ポリリン酸ナトリウム*1」と「メタリン酸ナトリウム*2」を独自の技術でナノ化して追加。ブラッシングにより汚れを浮き上がらせるだけでなく、新たな汚れを付きにくくするため、コーヒーや紅茶が好きな方でも、つるつるとした透明感のある白い歯を目指せます。

*1 配合目的：清掃剤

*2 配合目的：金属封鎖剤

6．毎日のルーティンが快適に。更に持ちやすくなった新パッケージ

独自のアルミスパウトパウチをさらに持ちやすく改良。

注ぎ口を斜めに装着することで、忙しい朝でもサッと適量を出せる抜群の使いやすさを実現しました。

■今後の展望

ソーシャルテックは、今後もお客様のリアルな声に寄り添った商品開発を続けてまいります。

今回の「3代目ブレスマイルウォッシュ」によるオーラルケア体験の向上にとどまらず、ライフスタイルの変化に合わせた革新的な製品ラインナップを拡充し、より多くの方の豊かな笑顔と健康的な生活に貢献してまいります。

商品概要

商品名 ：ブレスマイルウォッシュ

販売名 ：ブレスマイルウォッシュ-01

名称 ：液体歯みがき（医薬部外品）

リニューアル時期 ：2026年5月12日

内容量 ：270mL

《 BRESMILE 公式ショップ 》

公式サイト：https://bresmile.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/0DE153BD-0884-4F04-8F16-0DF1DE95542E/

楽天：https://www.rakuten.co.jp/bresmile/

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メールアドレス：info@bresmile.jp