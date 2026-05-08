RAPID IPSパネル × 200Hzでゲームがもっと速く、もっと美しく コストパフォーマンスに優れた24.5インチ・フルHDモデル 「MAG 256F E20」発売

写真拡大 (全5枚)

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年5月中旬以降より、ゲーミングモニターの新モデルを順次発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、200Hzの高リフレッシュレートと応答速度0.5ms（GTG、最小値）を実現する24.5インチのRAPID IPSパネルを採用し、よりゲームを楽しめるAIビジョン等のゲーマー向け機能を搭載した「MAG 256F E20」が新たにラインナップに加わります。




■ 主な特長



24.5インチ・フルHD


・置き場所にも困らない手ごろなサイズ感とフルHD解像度で、競技性の高いゲームジャンルにお勧め



200Hzの高リフレッシュレート


・FPSやレースゲームなど、動きの激しいゲームでも滑らかで快適な描写を実現



応答速度0.5ms（GTG、最小値）


・従来のIPSパネルと比べ高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイを実現



ゲーマー向け機能


・AIビジョン機能搭載で明度・彩度を自動調整し、より鮮明なゲーム映像を表示
・FreeSync Premium機能でティアリング・スタッタリングを抑制しストレスフリーなゲーム体験



次世代家庭用ゲーム機との接続に対応


・次世代家庭用ゲーム機との接続で、1080p/120Hz/HDR表示に対応し、滑らかでメリハリのある映像



アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレア


・長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート




【MAG 256F E20】








■MAG 256F E20製品ページ


https://jp.msi.com/Monitor/MAG-256F-E20



MSIについて


MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。


日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、


また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。


最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています


●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.