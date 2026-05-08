RAPID IPSパネル × 200Hzでゲームがもっと速く、もっと美しく コストパフォーマンスに優れた24.5インチ・フルHDモデル 「MAG 256F E20」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年5月中旬以降より、ゲーミングモニターの新モデルを順次発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、200Hzの高リフレッシュレートと応答速度0.5ms（GTG、最小値）を実現する24.5インチのRAPID IPSパネルを採用し、よりゲームを楽しめるAIビジョン等のゲーマー向け機能を搭載した「MAG 256F E20」が新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

24.5インチ・フルHD

・置き場所にも困らない手ごろなサイズ感とフルHD解像度で、競技性の高いゲームジャンルにお勧め

200Hzの高リフレッシュレート

・FPSやレースゲームなど、動きの激しいゲームでも滑らかで快適な描写を実現

応答速度0.5ms（GTG、最小値）

・従来のIPSパネルと比べ高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイを実現

ゲーマー向け機能

・AIビジョン機能搭載で明度・彩度を自動調整し、より鮮明なゲーム映像を表示

・FreeSync Premium機能でティアリング・スタッタリングを抑制しストレスフリーなゲーム体験

次世代家庭用ゲーム機との接続に対応

・次世代家庭用ゲーム機との接続で、1080p/120Hz/HDR表示に対応し、滑らかでメリハリのある映像

アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレア

・長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート

【MAG 256F E20】

■MAG 256F E20製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-256F-E20

MSIについて

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日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

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