RAPID IPSパネル × 200Hzでゲームがもっと速く、もっと美しく コストパフォーマンスに優れた24.5インチ・フルHDモデル 「MAG 256F E20」発売
この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年5月中旬以降より、ゲーミングモニターの新モデルを順次発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、200Hzの高リフレッシュレートと応答速度0.5ms（GTG、最小値）を実現する24.5インチのRAPID IPSパネルを採用し、よりゲームを楽しめるAIビジョン等のゲーマー向け機能を搭載した「MAG 256F E20」が新たにラインナップに加わります。
■ 主な特長
24.5インチ・フルHD
・置き場所にも困らない手ごろなサイズ感とフルHD解像度で、競技性の高いゲームジャンルにお勧め
200Hzの高リフレッシュレート
・FPSやレースゲームなど、動きの激しいゲームでも滑らかで快適な描写を実現
応答速度0.5ms（GTG、最小値）
・従来のIPSパネルと比べ高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイを実現
ゲーマー向け機能
・AIビジョン機能搭載で明度・彩度を自動調整し、より鮮明なゲーム映像を表示
・FreeSync Premium機能でティアリング・スタッタリングを抑制しストレスフリーなゲーム体験
次世代家庭用ゲーム機との接続に対応
・次世代家庭用ゲーム機との接続で、1080p/120Hz/HDR表示に対応し、滑らかでメリハリのある映像
アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレア
・長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート
【MAG 256F E20】
■MAG 256F E20製品ページ
https://jp.msi.com/Monitor/MAG-256F-E20
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