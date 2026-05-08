ファミワンが企業・自治体等と取り組んだプレコンセプションケア推進の16事例を、ダウンロードフォームより無料配布開始しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」

（https://famione.com/benefit/）などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は「プレコンセプションケア取り組み事例集（2025～2026年最新版）」の公開を専用フォームページ（https://famione.com/form/preconception-care-casebook/）にて配布を開始しました。

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-786-568e18db33f72aac507f07db3b82a978.pdf

ダウンロードはこちら（https://famione.com/form/preconception-care-casebook/）

本資料は、ファミワンが携わってきたプレコンセプションケア推進活動の中から、2025年～2026年の最新事例を厳選して収録した事例集です。企業・自治体・国の立場でプレコンセプションケアの導入・推進を検討している担当者に向け、実際の取り組み概要と効果・成果をわかりやすく紹介しています。

■収録内容（全16事例）

【01 企業との取り組み】

武蔵野銀行・七十七銀行・TBS厚生会・TRUNK(HOTEL)・山梨中央銀行・エプソン販売・東京海上日動システムズ・大成建設・福島日産グループ・大成建設×ファミワン共催イベント

【02 自治体との取り組み】

鳥取県・神戸市・奈良県

【03 国・自社による取り組み】

プレコンシンポジウム2026（こども家庭庁）・プレコンセプションケア啓発資料改訂・自治体職員向けプレコンセプションケア勉強会

■資料のポイント

企業におけるセミナー・研修開催はもちろん、自治体における成人式・結婚式場など人生の節目を活用した啓発チャネルも増えており、こども家庭庁「プレコンセプションケア推進5か年計画」を追い風に官民連携の取り組みも加速しています。

男性比率の高い組織でもファミワンを導入いただいており、その一例として2025年11月に大成建設で開催された「プレコンセプションケアセミナー」では参加者の満足度94.1%という成果を上げています。

女性だけでなく男性も「将来の健康・妊娠」を考えるきっかけとなり、健康意識の浸透に寄与しています。各事例は概要・効果・成果の形式で整理されており、企業・自治体の取り組みの参考にご活用いただけます。

■入手方法

本資料は、専用フォーム（ https://famione.com/form/preconception-care-casebook/ ）より無料でダウンロードしていただけます。

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住

民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズ

したセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

＜会社情報＞

株式会社ファミワン

所在地〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者代表取締役 石川 勇介

設立日2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/(https://famione.co.jp/)

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995