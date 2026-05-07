にじさんじ所属「ふわぐさ」とのコラボコスメが登場！撮り下ろしビジュアルをあしらったコスメを5月11日より発売決定

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、“わたしの推しでわたしを彩る”をコンセプトに『推し』とのコラボコスメを展開するコスメブランド「iCouleur（アイクルール）」と、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する「ふわぐさ」とのコラボレーションコスメを、2026年5月11日(月)より受注販売いたします。

本企画では、ｍｓｈ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：藤田智美、以下「ｍｓｈ」）が展開するアイメイクブランド「ラブ・ライナー」および、ミネラルコスメブランド「タイムシークレット」とも提携。「ふわぐさ」の撮り下ろしビジュアルを使用した、ふわぐさ×iCouleurのアイシャドウパレットをはじめ、アクリルスタンドや缶バッジのほか、「ラブ・ライナー」とコラボしたリキッドアイライナー、まつげ美容液、「タイムシークレット」とコラボしたフェイスパウダーを展開いたします。

また、本商品の発売を記念し、2026年5月16日(土)～17日(日)の2日間、にじさんじフェス2026協賛エリアにて、コラボコスメの実物展示イベントを開催いたします。

■特設ページ

https://estream-store.com/lp/FUWAGUSA_cosmetics_collaboration

■販売情報

●受注販売受付期間：2026年5月11日（月）15:00～2026年5月31日（日）23:59

※iCouleurコラボ商品のお届けは2026年9月下旬より順次発送となります。

※ラブ・ライナー、タイムシークレットコラボ商品のお届けは2026年11月中旬より順次発送となります。

※お届け時期は変更となる可能性がございます。

■商品ラインナップ

1．ふわぐさ×iCouleur アイシャドウパレット

各ライバーをイメージしたカラーアイシャドウです。

パレットの内側には撮り下ろしビジュアルも掲載しております。

本体サイズ：約縦105mm×横75mm

●受注販売サイト：https://cybergoods-store.jp/collections/fuwagusa-icouleur-260511(https://cybergoods-store.jp/collections/fuwagusa-icouleur-260511)

●購入サイト：https://cybergoods-store.jp/products/md2611(https://cybergoods-store.jp/products/md2611)

〈種類〉

ふわぐさ×iCouleur アイシャドウパレット(FUWA MINATO Violet Parfait Amour)

ふわぐさ×iCouleur アイシャドウパレット(SAEGUSA AKINA Rouge Negroni)

〈価格〉

各3,080円(税込)

〈ノベルティ情報〉

「ふわぐさ×iCouleur アイシャドウパレット」を2点以上お買い上げいただいた方には、該当するライバーのステッカーをプレゼントいたします。ノベルティプレゼントに関しては下記の詳細と注意事項をご確認ください。

※画像はイメージです。

・複製手書きメッセージ入りステッカー：全2種

・サイズ：63mm×88mm

〈ノベルティ入手例〉

例１.：FUWA MINATO Violet Parfait Amour 1点、SAEGUSA AKINA Rouge Negroni 1点をご購入いただいた場合

→不破湊＆三枝明那のステッカー各1枚ずつ（合計2枚）プレゼント

例２.：FUWA MINATO Violet Parfait Amour 3点をご購入いただいた場合

→不破湊のステッカー3枚プレゼント

※ノベルティは、一度のご注文でアイシャドウを2点以上まとめてご購入いただいた方のみが対象となります。

1点ずつ複数回ご購入いただき、合計2点以上のご購入となる場合はノベルティ対象外となります。

※ノベルティは、ご購入の商品パッケージに掲載されているライバーのステッカーとなります。ステッカーの指定はできませんので予めご了承ください。

2．ふわぐさ×iCouleur コラボ アクリルスタンド

アイシャドウパレットにも使用されている撮り下ろしビジュアルで作成した限定アクリルスタンドです。

板付き 本体サイズ：約 縦160mm×横110mm

組み立て後 本体サイズ：約 縦150mm×横40mm

台座：約 縦46mm×横38mm

※画像はイメージです。

●購入サイト：https://cybergoods-store.jp/products/md2613(https://cybergoods-store.jp/products/md2613)

〈種類〉

ふわぐさ×iCouleur アクリルスタンド 不破湊

ふわぐさ×iCouleur アクリルスタンド 三枝明那

〈価格〉

各1,650円(税込)

3．ふわぐさ×iCouleur 缶バッジ

アイシャドウパレットにも使用されている撮り下ろしビジュアルで作成した限定缶バッジです。

本体サイズ：約57mm

※画像はイメージです。

●購入サイト：https://cybergoods-store.jp/products/md2615(https://cybergoods-store.jp/products/md2615)

〈種類〉

ふわぐさ×iCouleur 缶バッジ 不破湊

ふわぐさ×iCouleur 缶バッジ 三枝明那

〈価格〉

各660円(税込)

4．ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ ふわぐさデザイン

描きやすさにこだわった筆と、手ブレしにくいように重さをつけたアルミボトルが特長の失敗しない(*¹)アイライナーです。リフィル対応で、ふわぐさデザインが繰り返し使えるリユーザブルボトルとなっております。

(*¹)：失敗しないとはにじみにくく、描きやすい筆先採用のこと。

※画像はイメージです。※監修中の為、デザインが変更になる場合があります。

●購入サイト：

単品はこちら https://www.msh-labo.com/c/loveliner/1219(https://www.msh-labo.com/c/loveliner/1219)

まつげ美容液とのセット品はこちら https://www.msh-labo.com/c/loveliner/1222(https://www.msh-labo.com/c/loveliner/1222)

〈種類〉

ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ ふわぐさデザイン 不破湊・モカグレージュ

ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ ふわぐさデザイン 三枝明那・ロゼブラウン

〈価格〉

単品 各1,760円（税込）

セット価格 各3,520円（税込）

5．ラブ・ライナー オールラッシュ セラムＲ ＜まつげ美容液＞ ふわぐさデザイン

毛周期に着目した処方でまつげ本来の美しさをサポートするまつげ美容液です。

※画像はイメージです。※監修中の為、デザインが変更になる場合があります。

●購入サイト：

単品はこちら https://www.msh-labo.com/c/loveliner/1220(https://www.msh-labo.com/c/loveliner/1220)

リキッドアイライナーＲ５とのセット品はこちら https://www.msh-labo.com/c/loveliner/1222(https://www.msh-labo.com/c/loveliner/1222)

〈種類〉

ラブ・ライナー オールラッシュ セラムＲ ＜まつげ美容液＞ ふわぐさデザイン 不破湊

ラブ・ライナー オールラッシュ セラムＲ ＜まつげ美容液＞ ふわぐさデザイン 三枝明那

〈価格〉

単品 各1,760円（税込）

セット価格 各3,520円（税込）

6．［医薬部外品］タイムシークレット 薬用うるさらパウダーセット ふわぐさデザイン

有効成分「ヘパリン類似物質」配合、メイク中も肌あれまでケアする薬用プレストパウダーです。毛穴、凹凸をメイクカバーし、化粧くずれを防ぎます。

リフィル対応で、ふわぐさデザインが繰り返し使えるリユーザブルコンパクトとなっております。

※画像はイメージです。※監修中の為、デザインが変更になる場合があります。

●購入サイト：https://www.msh-labo.com/c/timesecret/1221(https://www.msh-labo.com/c/timesecret/1221)

〈種類〉

専用コンパクトと薬用うるさらパウダー〈リフィル〉ヌードのセット販売となります。

タイムシークレット 薬用うるさらパウダーセット ふわぐさデザイン 不破湊

タイムシークレット 薬用うるさらパウダーセット ふわぐさデザイン 三枝明那

〈価格〉

各2,640円（税込）※リフィル込み

〈ノベルティ情報〉

「ラブ・ライナー アイライナー&まつげ美容液セット ふわぐさデザイン」のセット販売品、または「タイムシークレット 薬用うるさらパウダーセット」をお買い上げいただいた方には、該当するライバーのポストカードをプレゼントいたします。ノベルティプレゼントに関しては下記の注意事項をご確認ください。

※画像はイメージです。※監修中の為、デザインが変更になる場合があります。

・複製手書きメッセージ入りポストカード：全2種

・サイズ：100mm×148mm

※ラブ・ライナーは、セット販売品のみがノベルティの対象となります。単品販売の商品を2個ご購入いただいてもノベルティの付与対象にはなりません。

※タイムシークレットは、専用コンパクトとパウダーのセット販売品のみがノベルティ対象となります。専用コンパクトのみの販売はございません。

※ノベルティは、ご購入商品のパッケージに掲載されているライバーが対象となります。ポストカードのご指定はできませんので、あらかじめご了承ください。

※ポストカードのデザインは、ラブ・ライナーとタイムシークレット共通のデザインとなります。

■展示イベントの開催について

実際の商品をお試しいただけるテスターコーナーや、撮り下ろしのスタンディパネルもご用意しております。

※画像はイメージです。

〈開催概要〉

イベント開催期間中は、実際の商品をお手元でご覧いただけます。

期間 ：2026年5月16日（土）～2026年5月17日（日）

場所 ：にじさんじフェス2026協賛エリア内、株式会社サイバーエージェントブース

営業時間 ：9:00～18:00 ※最終入場17:30

【入場に関するご案内】

当日の混雑状況により、お客様の安全確保と待ち時間短縮のため【整理券】を配布する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【整理券配布の場合】

※整理券は株式会社サイバーエージェントブースで配布いたします。

※混雑状況により、お越しいただいてからお待ちいただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

※整理券は紛失・盗難・破損等による再発行は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

※整理券は当日のみ有効となります。

※整理券の譲渡は禁止させていただきます。

■『不破湊』

歌とゲームが大好きなバーチャルホスト。

三度の飯より貴女の笑顔。

No.1にしてください。

■『三枝明那』

大きな志を持ち、何事にも全力で臨む大学生。

日々、同じ目標を掲げる「同志」を探しているが、彼の熱意に応えてくれる存在はいまだ現れていない。

同志を見つけるべく、配信を始めた。

■にじさんじプロジェクトについて

「にじさんじプロジェクト」は、多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。

現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



■『iCouleur』について

貴方の推し活に新たな彩りを。

iCouleurの“i”には自分という意味の『I』と推しへの『愛』という2つの意味が込められており、“Couleur”はフランス語で「色」を指します。

“わたしの推しでわたしを彩る”をコンセプトに『推し』とのコラボコスメを中心に展開していきます。

■『ラブ・ライナー』について

2008年に誕生したアイメイクブランド「ラブ・ライナー」。“わたしのカワイイは、わたしが決める”をコンセプトにアイライナーやマスカラを展開し、シリーズ累計出荷本数3,500万本を突破（2025年12月時点）するなど、多くの女性から親しまれています。

【ブランドサイト】http://loveliner.jp/

■『タイムシークレット』について

2014年に誕生したミネラルコスメブランド。ベースメイクアイテムのほかスキンケアアイテムも取りそろえ、シリーズ累計出荷個数は770万個を突破（2025年12月時点）。24時間365日、時間も手間もかけずにタイムレスなキレイを提供しています。

【ブランドサイト】https://timesecret.jp/

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア＆IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com