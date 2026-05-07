涼をまとう竹の暮らし：「竹虎通信2026年夏号」で暑い季節を心地良く過ごす提案

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、季節のご案内紙「竹虎通信2026年夏号」を発行いたしました。竹虎通信は、ご注文いただいた商品に同封し、季節ごとのおすすめ商品の提案などをお届けしています。今回の特集テーマは「涼をつくる、竹のある夏。」。ただ冷やすのではなく、風を通し、熱をやわらかく逃がすという昔ながらの知恵を、竹製品を通してご紹介しています。

2026年夏号の竹虎通信

https://www.taketora.co.jp/taketora-tsushin/2026-05.html

「身につけて、涼む。」

繊細に編み上げられた竹アクセサリーは、細く割った竹を、職人が一つひとつ丁寧に編み込み、花や玉の形に仕立てらています。肌に触れても重さを感じにくく、見た目にも軽やかな印象を与えてくれます。かつて日本では、竹の装身具は日々の暮らしの中で自然に使われていました。しかし現代では目にする機会も少なくなり、その存在はどこか新鮮にも映ります。天然素材ならではのやさしい風合いや、手仕事ならではの温もりは、夏の装いにさりげない涼感を添えてくれます。

「食で、涼む。」

暑い日には、そうめんやざるそばなど、さっぱりとした食事が恋しくなります。そんな麺類を竹のせいろに盛り付けるだけで、見た目にも爽やかな一皿に。竹の通気性によって余分な水分がこもりにくく、麺の食感を整えながら、より軽やかな口当たりを楽しむことができます。昔ながらの道具には、見た目の美しさだけではなく、素材の特性を活かした実用性が備わっています。何気ない日常の食卓にも、竹を取り入れることで、夏らしい季節感を感じることができます。

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「眠りで、整う。」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T_x-PSLncho ]

寝苦しい夏の夜は、眠りの質が気になる季節でもあります。竹炭は湿気を吸い、空気を整える特性を持ち、蒸れが気になる時期にも心地よい環境づくりをサポートします。軽やかで均一な質の竹炭を使用した寝具は、頭をほんのりと冷やしながら、昔から親しまれてきた「頭寒足熱」の心地よさをやさしく支えてくれます。自然素材ならではの穏やかな使い心地は、忙しい毎日の終わりに、静かな眠りの時間を届けてくれます。

「梅しごと、今年も。」

梅干しづくりの土用干しには、古くから通気性の高い竹ざるが使われてきました。熱をため込みにくく、湿気を逃がしやすい竹は、天日干しとの相性も良く、梅だけでなく干し野菜や魚など、さまざまな用途で活躍してきた素材です。

竹ざるやえびらは、山から竹を切り出すところから始まり、割り、削り、ヒゴにして、一本一本を手作業で編み上げています。梅を並べる時間、干し野菜を仕込む時間、自然の風を感じながら過ごすひととき。そうした季節の手しごとは、忙しい日々の中に小さな余白をつくり、暮らしを少し豊かにしてくれます。竹虎通信2026年夏号では、自然素材とともに過ごす夏の心地よさや、昔ながらの知恵を現代の暮らしに取り入れる楽しさをお届けしています。

＜2026年5月1日（金）発行＞

2026年夏号の竹虎通信

https://www.taketora.co.jp/taketora-tsushin/2026-05.html

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）