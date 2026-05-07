斜陽産業と言われる着物を“着るアート”へ。 着物を再構築した北海道発ブランド『OMOMUKI』始動。

OMOMUKIハイネックドレス

北海道・札幌発のラグジュアリーアップサイクルブランド『OMOMUKI（おもむき）』は、ビンテージ着物を日本の職人が一点ずつ再構築し、現代の素材と組み合わせることで、唯一無二の“着るアート”（ウェアラブル・アート）として生まれ変わらせるブランドです。大量に廃棄される着物という社会課題に向き合いながら、日本の美意識を現代に再解釈し、新たな価値を提案します。

公式Instagram：https://instagram.com/omomuki_timelesskimono/

公式オンラインストア：https://omomuki.online/

ブランド背景

かつて日常着として広く親しまれていた着物ですが、現在では着用機会が大幅に減少し、大量に廃棄されているのが現状です。高価な振袖や黒留袖も、成人式や結婚式で数回着用されただけで箪笥に眠ったまま、というケースも珍しくありません。

祖父母や叔母、母から受け継いだ着物を手放すことができず、しかし着る機会もない。そんな思いを抱える方は少なくありません。ライフスタイルに合わない、子どもたちは着物に興味がない、自分は好きでも着付けの手間や旅先では荷物の多さがネックになってしまう。OMOMUKIプロデューサーの中原美里も、子育て中に「もっと気軽に着られる形だったら」と感じた経験が、このブランドを立ち上げるきっかけとなりました。

OMOMUKIとはラップドレスタイMA-1ジャケット

「伝統の美をまとい、世界へ羽ばたく」をコンセプトに、歴史が宿る着物に新しい命を吹き込み、現代の日常に溶け込む洗練された一着へと再定義するラグジュアリーアップサイクルブランドです。厳選した素材に新たな光を当て、日本の職人が一点ずつ手掛ける「完全メイドインジャパン」の品質で蘇らせます。単なる衣服の再生ではなく、伝統技術の継承と素材の有効活用を通じ、持続可能な文化の形を創造。時代に左右されない日本の美しさを、着るアートとしてあなたの暮らしへ届けます。

着るアートという提案

OMOMUKIが提案するのは、着るアートです。それは自らの価値観やストーリーを表現するための一着。受け継がれず眠ったままの着物を単なるリメイクではなく、素材の持つ歴史や品格を尊重しながら再構築しています。一点一点が異なる背景を持ち、同じものは二つと存在しない。その存在自体が価値となる、“一点物のアートピース”です。

着物という縮小傾向にある斜陽産業に敬意を払いながら、職人の手によって新たな形に生まれ変わらせ、日本文化を安売りすることなく、持続可能な形で次の世代へと繋いでいきます。自らの意思を纏い、表現する。OMOMUKIは、そのための一つの選択肢であり続けることを目指しています。

北海道から発信する理由

なぜ東京ではなく、札幌から始めるのか。OMOMUKIは、その問いに明確な意思を持っています。世界に向けた発信は、必ずしも中心地からである必要はありません。むしろ、まだ文脈が固定されていない場所からこそ、新しい価値は生まれると考えています。OMOMUKIにとって北海道は、「既に定義された価値をなぞる場所」ではなく、札幌という都市に拠点を置きながら、自ら価値を立ち上げていくことができる場所です。

OMOMUKIのプロデューサーである中原美里は、これまで翻訳の仕事を通じて、日本の文化や魅力を海外に伝えてきた経験から、「日本の価値は、まだ十分に届いていない」という実感を持つようになりました。OMOMUKIは、地方である北海道から世界に価値を提示する一つの試みでもあるのです。

また、ここから世界に向けて発信していくロールモデルは、まだ多くはありません。だからこそ、この場所から挑戦すること自体に意味があると考えています。

今後の展開

OMOMUKIのドレスやジャケットは、ファッションとしてだけでなく、アートとして展示されることも想定しています。国際的な交流の場や結婚式などの特別なシーンで着用されることで、着用者のストーリーと重なり、新たな意味を持ち続けます。

着物を「残す」だけでなく、「再構築し、新たな価値として提示する」ことを通じて、日本文化の可能性を広げていきます。スタイリングやアート展示、さまざまなプロジェクトへの協業も歓迎しています。その一着が、誰かの意思とともに、世界へ広がっていくことを目指しています。

販売総代理店

『あるべきを破壊し、持続可能な未来を創る。』をミッションに掲げるブリューエン株式会社（本社：岐阜県大垣市、代表取締役：田中結子）と販売契約を締結し、4月より販売を開始いたしました。ブリューエンの拠点である岐阜県が誇る伝統工芸・美濃焼とのコラボレーションなど、日本の職人文化との融合も視野に入れています。

MA-1ジャケット

ラップドレス詳細を見る :https://omomuki.online/

OMOMUKI

着物ドレス/ジャケット/アクセサリー製造・販売

代表者：中原美里



Email：kimonoupcycling2025omomuki@gmail.com

Instagram：https://instagram.com/omomuki_timelesskimono/

オンラインストア：https://omomuki.online/



※取材・展示・スタイリング・コラボレーション等のご相談を承っております。