東大阪市のものづくり企業が抱える人材課題に、公民連携で挑む「東大阪公民連携・ものづくり人材フォーラム」を5月21日に開催

COMMON株式会社

COMMON株式会社（所在地：京都府京都市下京区、代表取締役：増田勇樹）は、大阪シティ信用金庫主催、東大阪市産業創造勤労者支援機構共催のもと、2026年5月21日（木）にクリエイション・コア東大阪にて「東大阪公民連携・ものづくり人材フォーラム」を開催することをお知らせします。

協力として、東大阪市、未来まち計画機構（COMMON株式会社）、東大阪商工会議所、株式会社エドュース、スカイディスク、東京ガス株式会社 保全ノウハウ継承サービス、株式会社フォーバルが参画します。参加費は無料、定員は60名です。

本フォーラムは、東大阪のものづくり企業が現場で直面する「採用ができない」「人が育たない」「新しいことに手が回らない」といった課題を起点に、行政・金融機関・支援企業・外部人材が連携し、実現可能な解決の糸口を探る公民連携型フォーラムです。単なる情報提供にとどまらず、地域企業と支援機関、外部人材が無理のない形で出会い、今後の連携につながる“入口”の場となることを目指します。

開催背景

当日の詳細及び申し込みページ :https://common.or.jp/human-resources-forum/COMMONの公民連携の取り組み事例 :https://common.or.jp/category/town-dev/

東大阪市は、日本を代表するものづくりの集積地のひとつとして高い技術力を有する一方、地域企業の現場では、人材不足、組織力の低下、次世代人材の不足、技術継承、DXへの対応など、“人”に関わる複合的な課題が顕在化しています。

特に中小・中堅のものづくり企業では、日々の生産活動や既存業務に追われるなかで、採用強化や育成設計、外部人材の活用、新規施策の立ち上げまで十分に手が回らないケースも少なくありません。そこで本フォーラムでは、企業単独で抱え込むのではなく、行政、金融機関、支援企業、外部専門人材がそれぞれの役割を持ち寄り、地域として支える仕組みの可能性を考えます。

本フォーラムは、東大阪における「人材を軸にした公民連携モデル」の第一歩として開催するものです。

■本フォーラムの目的

本フォーラムでは、次の4点を主な目的として掲げています。

1．東大阪市内のものづくり企業が抱える経営課題を可視化すること

2．副業人材や外部専門人材が、地域企業にどう関われるのかを具体的に示すこと

3．行政・金融機関・支援企業が、企業と人材をどう支えられるかを共有すること

4．東大阪における「人材を軸にした公民連携モデル」の構築につなげること

なお本フォーラムは、「すぐに人を採用する場」でも、「仕事を大量に紹介する場」でもありません。地域のものづくり企業と外部人材、支援機関が、継続的な関係を育てていくためのスタート地点として設計しています。

■こんな方におすすめ

・東大阪市内・周辺のものづくり企業で、採用、育成、技術継承、組織づくりに課題を感じている方

・新しい取り組みを進めたいが、社内リソース不足に悩んでいる方

・外部人材や支援制度の活用に関心のある方

・地域企業のリアルな課題を把握し、支援施策につなげたい行政・支援機関・金融機関の方

・東大阪のものづくり企業と中長期的な関係構築を目指す人材支援企業・外部専門人材の方

参加するメリット

【1．地域企業のリアルな課題がわかる】

採用・育成・技術継承・DXなど、ものづくり企業が抱える“今の課題”を、現場に近い視点で把握できます。

【2．支援策や連携の可能性が見える】

行政、金融機関、人材支援企業それぞれの立場から、どのような支援や関わり方ができるのかを具体的に学べます。

【3．新たな出会いと連携のきっかけが生まれる】

第2部のネットワーキング・展示では、企業・行政・支援機関・外部人材が交流し、今後の連携や相談につながる接点づくりが可能です。

【4．東大阪モデルの共創に関われる】

単発イベントではなく、継続的なフォーラムやマッチング企画へつながる起点として参加できます。

■開催概要

イベント名：東大阪公民連携・ものづくり人材フォーラム

詳細・申込ページ：https://common.or.jp/human-resources-forum/(https://common.or.jp/human-resources-forum/)

プログラム（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162422/table/39_1_d9fe01cc7ed8cf9fa11538b7662cded1.jpg?v=202605010451 ]

【第1部｜フォーラム】

13:00～ 開会挨拶

13:10～ 趣旨説明

COMMON株式会社

13:15～ 登壇１.

株式会社インディードリクルートパートナーズ

テーマ：経営課題を解決するための副業人材活用ってなに？ ～人材不足時代の新しい人材の採用と活用～

13:45～ 登壇２.

大阪シティ信用金庫

テーマ：地域金融の視点から見るものづくり企業支援

14:30～ 登壇３.

東大阪市都市魅力産業スポーツ部 モノづくり支援室

テーマ：令和８年度モノづくり企業向け支援施作の案内

15:00～ 閉会挨拶

【第2部｜ネットワーキング・展示（交流）】

15:10～16:00

参加者同士の交流、情報交換、展示ブース等を通じて、実際の連携や相談につながる機会を創出します。

■過去に行った公民連携フォーラム

当日のパンフレットと出演者

2025年9月10日（水）大阪市中央公会堂にて「公民連携フォーラム2025in大阪」を開催しました。

自治体職員や、地方創生・公民連携に関心を持つ企業・団体を対象に、基調講演やブース出展、マッチング交流の場を設け、全国規模での学びと出会いの場を提供しました。初めての、「民間主体」の公民連携フォーラムです。

当日のフォーラムの様子はこちら

https://common.or.jp/org2025/(https://common.or.jp/org2025/)

■参加方法

下記ページよりお申し込みください。

■協賛・パートナー募集について

当日の詳細及び申し込みページ :https://common.or.jp/2026/04/09/human-resources-forum/

本フォーラムでは、自治体・企業・教育機関との連携機会を広げたい企業様を対象に、協賛・パートナーを募集しております。登壇機会の提供 ブース出展 自治体とのマッチング機会創出など、単なる広告ではなく“共創の場”としてご活用いただけます。ご関心のある企業様は、以下よりお問い合わせください。

会員や賛助会員の参画の相談も受け付けています。「まずは話を聞きたい」でも歓迎ですので、下記から問い合わせください。

今後の展望

問い合わせ :https://common.or.jp/general_counter/

COMMON株式会社は、本フォーラムを単発の開催で終わらせるのではなく、東大阪における「人材を軸にした公民連携モデル」の起点として育てていくことを目指しています。地域企業の課題可視化、支援機関との接続、外部人材との関係構築を重ねることで、ものづくりのまち・東大阪の次の成長を支える持続的な仕組みづくりへつなげてまいります。

企業団体

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/general_counter/

自治体との取り組み

事例：https://common.or.jp/blog/

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。