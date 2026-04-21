国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催します。 今年4月の東京開催で過去最高となる12,154名の来場者を記録した本イベントが、ついに東海エリアへ初上陸します。本日より、来場者の事前登録受付を開始しました。

AIの「関心」を「実導入」へ。東海エリアの課題を打ち破るAI実装の場

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/

「AI博覧会」は、最新のAIソリューションと出会い、ビジネスへの実導入を加速させるためのAI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントです。 日本のモノづくりを牽引する東海エリアでは現在、現場の人手不足や熟練者の技能継承といった課題が急務となっています。「AI博覧会 Nagoya 2026」では、これらの解決の鍵となる「外観検査AI」や「生産計画の自動化」、さらには最新トレンドである「フィジカルAI・ロボット」「AIエージェント」などを網羅。東海エリアの企業が抱える壁を打ち破るための、新たな出会いと体験を提供します。

過去最高12,154名が来場！「AI博覧会 Spring 2026」の熱気を名古屋へ

2026年4月に東京国際フォーラムで開催した「AI博覧会 Spring 2026」では、2日間で過去最高となる12,154名の来場者を記録。AIの活用フェーズが「情報収集」から「実務への実装」へと本格的に移行する中、会場は実導入を見据えたビジネスパーソンの熱気に包まれました。この圧倒的な勢いをそのままに、名古屋での初開催へと繋げます。

「AI博覧会 Nagoya 2026」3つの見どころ

1.展示ブースで体験：現場で“使える”最新AIをリアル体感

現場のリアルな課題を解決するAI製品50社・約100製品以上が集結。最新のAIエージェントからエッジAIまで、実機デモを通じてシステムを直に体感し、自社への導入イメージを具体化することが可能です。

2.カンファレンスで学ぶ：業界リーダーによる30講演以上のセッション

AI業界を牽引するトップランナーや専門家が登壇する、全30講演以上のカンファレンスを実施。AIの最新トレンドや実践的な導入事例をセッションで深く学び、そのまま展示ブースで実機を確認するという、シームレスな情報収集が実現します。

3.課題解決を加速させる「予約商談」

「自社に最適なシステムが分からない」という悩みも、事前予約の着席商談で解消。時間を取ってじっくり相談できるため、費用感や進め方など、自社の課題にマッチした質の高い打ち合わせを展開できます。

主催者コメント 株式会社アイスマイリー代表取締役 板羽 晃司

AI導入は実証段階から本格的な社会実装のフェーズへと進んでいます。 本開催地である名古屋・東海エリアは、自動車をはじめとした世界有数の製造業が集積する、日本のものづくりの中核です。 AI博覧会Nagoyaでは、生成AIからフィジカルAI・ロボットまで、IT関連から製造現場まで本当に活用できるソリューションを一堂に集めました。 本イベントを通じて、東海地方の企業の皆さまがAI導入を具体的に前進させ、日本の産業競争力を再び高める契機となることを期待しております。

「AI博覧会 Nagoya 2026」開催概要

■日時 2026年6月16日（火）10:00～18:00、6月17日（水）10:00～17:00 ■会場 名古屋コンベンションホール 3F・4F（愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12） 主催：株式会社アイスマイリー 後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成AI活用普及協会 一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 リテールAI協会 出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等 想定来場者人数：3,000名 出展社：50社 約100製品以上 カンファレンス数：30講演以上 公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/ ■本リリースに関するお問い合わせ 「AI博覧会 Nagoya 2026」広報事務局 担当：瀬戸・松井 Email：event@aismiley.co.jp 電話番号：03-6452-4750