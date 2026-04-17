「Makuake」発の大人気スマートAIグラス「Rokid」など最新家電・ガジェットが集結！4/25開催「ヘッドフォン祭」5/9-10開催「フィールドスタイル」に体験型ブースを出展

株式会社マクアケ

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」を運営する株式会社マクアケ（以下、当社）は、「Makuake」発の最新オーディオやガジェット・家電、アウトドア関連商品を実際に体感いただける場として、4/25（土）開催「春のヘッドフォン祭 2026」ならびに5/9（土）-10（日）開催「フィールドスタイル トーキョー2026」に出展します。当社は、本イベントだけでなくユーザー向けの体験型オフライン施策を強化し、”こんなの待ってた！”をリアルに実感できる場を増やしていきます。

■概要

昨今の物価上昇の影響やAIの発達により、日常的な買い物では安さや効率を重視したり、アルゴリズムによってレコメンドされた商品をそのまま購入するなど「作業としてのお買い物」が進んでいます。一方、「Makuake」では商品そのものや商品の背景にあるストーリーや挑戦との「偶然の出会い（セレンディピティ）」を通し、「お買い物の楽しさ」を広げていきたいと考えています。「Makuake」はこれまでオンラインを中心にユーザーに「偶然の出会い」を提供してきましたが、より深い納得感や商品への共感を持ってお買い物を楽しむためには五感を通じたリアルな実体験がより重要だと考えています。

これまでも家電量販店や百貨店などを中心に商品展示は行ってきましたが、今後はイベントなどポップアップ出展も積極的に行っていきます。ひいては、4/25（土）開催の「春のヘッドフォン祭 2026」ならびに5/9（土）-10（日）開催「フィールドスタイル トーキョー2026」の２つのイベントへ出展します。なお、各イベントでは事業者（実行者）との共同でブースを設置し、作り手とサポーターが直接お話しできる機会を提供します。

■出展イベントについて

１.春のヘッドフォン祭 2026

開催日時：2026年4月25日（土）11:00～18:00

場所：ステーションコンファレンス東京 5F・6F（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー）※Makuakeブースは602A-D１.となります。

公式サイトはこちら(https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026sp/?srsltid=AfmBOopJiQH4b0dvUFxxwXJO1lqOpaT-xJF5nk1mYZijhiE_Guvbyunv)をご確認ください。

※会場内物販はございません。

※オープン時は大変混雑が予想されます。詳しい入場方法などは公式サイトをご確認ください。

＜Makuakeブースでの出品予定商品（一部）＞

累計200万台出荷の日本ブランド発！働くあなたの成長を加速させるAIイヤホン

https://www.makuake.com/project/glidic_ai/

【アンコール】ヘッドホンの閉塞感から解放｜パーソナルシアタースピーカー シリウス

https://www.makuake.com/project/en_swire_aurbis/

２.フィールドスタイル トーキョー2026

開催日時：2026年5月9日（土）10日（日）9:00～17:00

場所：東京ビッグサイト西1～４ホール・南3ホール ※Makuakeブースは西2ホール（出展ブース番号272）となります。

公式サイトはこちら(https://field-style.jp/)をご確認ください。

※入場には入場料が必要です。お得な前売りチケットについては公式サイトをご確認ください。

＜Makuakeブースでの出品商品（一部）＞

当日は以下の商品に加え、Makuake STORE 楽天市場店での取り合い商品含めた計20商品以上の展示・体験を予定しております。

オフライン翻訳＆見て聞くだけで 字幕×音声 解説｜Rokid スマートAIグラス

https://www.makuake.com/project/rokid_aiglasses/

世界最薄級ボディ。AIスマート食洗機「LISSOME(リソム) J1 」

https://www.makuake.com/project/lissome/

【自衛隊納入実績】過酷環境で証明された“一度きりで終わらない”撥水スプレー

https://www.makuake.com/project/uchiko_onibasu/

各イベントにおいて「Makuake」発の豪華な製品が当たるガチャ企画などもご用意しています。皆さまのご来場をお待ちしています。

今後も当社は、新商品の企画（Plan）・デビュー（Debut）・拡販（Growth）を一気通貫で支援する「PDGサイクル」を通じて「商品・サービスの企画から拡販まで生活者を知りつづけ売りつづけられる共創循環プラットフォーム」を目指します。

■「Makuake」サービス概要

サービス名：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

「Makuake」は、プロジェクト実行者においてはが新商品・新サービスのデビューを加速させるマーケットプレイスであり、サポーターにおいてはが応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

「Makuake」公式サイト：https://www.makuake.com/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

「Makuake」出品者向けサイト：https://lp-mk-2.makuake.com/

■株式会社マクアケ 会社概要

代表者：代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル1F

設立：2013年5月1日

事業内容：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」、生活者の声とデータを活用した事業者向けリサーチサービス「Makuakeインサイト」、「Makuake STORE」及び「Makuake STORE for ECモール」等の一般販売支援サービス等の運用 等

URL：https://www.makuake.co.jp/

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。