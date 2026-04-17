話題の「DENBAラウンジ」が新浦安にOPEN！DENBA整体の体験や来店特典など盛りだくさん！
化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は「DENBA JAPAN株式会社との新業態【DENBA ラウンジ】」の3店舗目を、4月25日(土)千葉県浦安市入船にある、MONA新浦安 2Fにオープンいたします。
DENBAラウンジ 外観イメージ
DENBAラウンジ 店内イメージ
■オープンイベントとして「DENBA整体」を実施！
DENBA整体イメージ
オープン当日限定イベントとしてDENBA JAPAN（株）児野氏による「DENBA整体」を予約制で実施いたします。
施術ベッドにDENBAのマットを敷き、DENBAの低周波電位空間での整体を行っております。
「水分子活性化技術」を人々の健康サポートに応用した「DENBA Health」の特許による独自技術が作り出す「低周波電位空間」と児野氏による整体の施術をご体感ください。
実際に「DENBA整体」を受けたお客様からは「身体が温かくなった*」「このベッドはヒーターがついてるの？ポカポカしてきた*」など、驚きの声が多く寄せられています。
また「ストレッチの可動域が広がった*」「整体を受ける時、無意識に力が入っていたが、リラックスして力まず施術を受けることができた*」というお声もあり、高い評価を得ています。
＊個人の感想であり、効果を保証するものではありません。
DENBA JAPAN（株）
柔道整復師 児野 康彦氏
国家資格である「柔道整復師」の資格だけでなく、スポーツトレーナーの資格「アスレティックトレーナー」や、睡眠に対するアドバイスを行う「スリーププランナー」の資格を持つ。
YouTubeチャンネルでDENBAテクノロジーや使い方だけでなく、整体の技術や睡眠に関するアドバイスなども発信中。
柔道整復師 児野 康彦氏
■オープン記念５大特典
１．DENBA体験
マットの上に座り、リラックスできる「DENBA Health」や、ベッドに寝て心地よさも体感できる「DENBA Sleep」を体験！
２．血流観察
その場で専用の機器を使い、ご自身の血流の変化を見ることが出来ます！
３．先着プレゼント
DENBA体験をされた方、先着200名にアロマティックバス1包プレゼント！
４．OPEN記念セット
DENBA商品ご購入で睡眠やリラックス、リカバリーに 特化した商品のプレゼントつき！
５．期間限定 オリコショッピングクレジット分割払い60回無金利キャンペーン！
4月25日(土)～30日(木)まで、DENBA商品をご購入の際「オリコショッピングクレジット分割払い」をお選びいただいた方は、お支払回数60回までは無金利！
■「DENBAレンタルプラン」も開始し、さらに体験しやすく！
昨年12月にOPENした東京都世田谷の経堂店、埼玉県浦和市の浦和美園店では、毎日多くの方が「DENBA」を体験されています。
「一週間じっくり試してみたい」「家族みんなで試してみたい」というご要望にお応えして「DENBAレンタルプラン」も開始しております。詳しくは店頭でお問い合わせください。
3店舗目の新浦安店もOPEN前からお問い合わせも多くいただき、期待や関心の高さを感じております。
ぜひ「DENBAラウンジ 新浦安店」へお越しください。
＜DENBAラウンジ 店舗情報＞
■DENBAラウンジ 新浦安店
住所：千葉県浦安市入船1-5-1 MONA新浦安 2F
営業時間：10:00 - 20:30 TEL：047-318-9350
【株式会社フォーシーズHD 会社概要】
会社名：株式会社フォーシーズHD
URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社フォーシーズHD 広報担当
Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460