話題の「DENBAラウンジ」が新浦安にOPEN！DENBA整体の体験や来店特典など盛りだくさん！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は「DENBA JAPAN株式会社との新業態【DENBA ラウンジ】」の3店舗目を、4月25日(土)千葉県浦安市入船にある、MONA新浦安 2Fにオープンいたします。

■オープンイベントとして「DENBA整体」を実施！

DENBAラウンジ 外観イメージDENBAラウンジ 店内イメージDENBA整体イメージ

オープン当日限定イベントとしてDENBA JAPAN（株）児野氏による「DENBA整体」を予約制で実施いたします。

施術ベッドにDENBAのマットを敷き、DENBAの低周波電位空間での整体を行っております。

「水分子活性化技術」を人々の健康サポートに応用した「DENBA Health」の特許による独自技術が作り出す「低周波電位空間」と児野氏による整体の施術をご体感ください。

実際に「DENBA整体」を受けたお客様からは「身体が温かくなった*」「このベッドはヒーターがついてるの？ポカポカしてきた*」など、驚きの声が多く寄せられています。

また「ストレッチの可動域が広がった*」「整体を受ける時、無意識に力が入っていたが、リラックスして力まず施術を受けることができた*」というお声もあり、高い評価を得ています。

＊個人の感想であり、効果を保証するものではありません。

DENBA JAPAN（株）

柔道整復師 児野 康彦氏

国家資格である「柔道整復師」の資格だけでなく、スポーツトレーナーの資格「アスレティックトレーナー」や、睡眠に対するアドバイスを行う「スリーププランナー」の資格を持つ。

YouTubeチャンネルでDENBAテクノロジーや使い方だけでなく、整体の技術や睡眠に関するアドバイスなども発信中。

■オープン記念５大特典

柔道整復師 児野 康彦氏１．DENBA体験

マットの上に座り、リラックスできる「DENBA Health」や、ベッドに寝て心地よさも体感できる「DENBA Sleep」を体験！

２．血流観察

その場で専用の機器を使い、ご自身の血流の変化を見ることが出来ます！

３．先着プレゼント

DENBA体験をされた方、先着200名にアロマティックバス1包プレゼント！

４．OPEN記念セット

DENBA商品ご購入で睡眠やリラックス、リカバリーに 特化した商品のプレゼントつき！

５．期間限定 オリコショッピングクレジット分割払い60回無金利キャンペーン！

4月25日(土)～30日(木)まで、DENBA商品をご購入の際「オリコショッピングクレジット分割払い」をお選びいただいた方は、お支払回数60回までは無金利！

■「DENBAレンタルプラン」も開始し、さらに体験しやすく！

昨年12月にOPENした東京都世田谷の経堂店、埼玉県浦和市の浦和美園店では、毎日多くの方が「DENBA」を体験されています。

「一週間じっくり試してみたい」「家族みんなで試してみたい」というご要望にお応えして「DENBAレンタルプラン」も開始しております。詳しくは店頭でお問い合わせください。

3店舗目の新浦安店もOPEN前からお問い合わせも多くいただき、期待や関心の高さを感じております。

ぜひ「DENBAラウンジ 新浦安店」へお越しください。

＜DENBAラウンジ 店舗情報＞

■DENBAラウンジ 新浦安店

住所：千葉県浦安市入船1-5-1 MONA新浦安 2F

営業時間：10:00 - 20:30 TEL：047-318-9350

【株式会社フォーシーズHD 会社概要】

会社名：株式会社フォーシーズHD

URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460