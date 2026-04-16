食品加工大手ホーメル・フーズ社が、グローバルサプライチェーン計画の高度化に向けo9 デジタルブレインの本番稼働を開始

o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、大手食品加工会社のホーメル・フーズ社において、需要計画・供給計画ソリューションの本番稼働を開始したことを発表しました。本ソリューションは、ホーメル・フーズ社が進めるグローバルサプライチェーンの運用効率強化と、全社的な計画規律の確立に向けた投資の一環です。

今回の導入プロジェクトの対象範囲は、常温・冷蔵ネットワークを網羅する70以上の拠点に及び、アクセンチュア社との連携により、2025年3月から12月の間に5段階のフェーズを経て本番稼働を実現しました。

ホーメル・フーズ社は、業界内でも極めて複雑なサプライチェーンネットワークを運営しており、数千件の供給品目を管理し、数千種類の独自商品を製造して世界中の消費者に提供しています。同社のポートフォリオには、SPAM(R)、SKIPPY(R)、 JENNIE-O(R)、APPLEGATE(R)、HORMEL(R)、NATURAL CHOICE(R)、WHOLLY(R)、PLANTERS(R)といったブランドが含まれ、冷蔵食品、常温保存食品、デリ、エスニック料理、植物性食品など多岐にわたります。商品の鮮度管理、季節需要の変動や生産能力の制約、多層的な配送フローといった要因が、あらゆる計画期間において構造的な複雑さをもたらしています。

o9の導入により、ホーメル・フーズ社はAI・機械学習による需要予測を活用して主要な需要ドライバーをモデル化し、手動での介入を削減して季節需要の予測精度を向上させるタッチレス予測の機能を強化します。また、重量、容積、段積みなどの制約に基づいた最適なトラック積載のグループ化や、在庫移動の自動化により、サプライネットワーク全体の最適化も実現します。需要シグナルを供給、在庫、配置の意思決定に活用することで、プランナーは計画サイクルの早い段階でトレードオフを評価でき、小売、フードサービス、および海外部門における可視性と整合性の向上を実現します。

ホーメル・フーズ社のCSCO（最高サプライチェーン責任者）であるウィル・ボニファント氏は次のように述べています「私たちは日々、複数のチャネルや倉庫における数千もの在庫移動を管理しています。需要、供給、在庫の意思決定を一つのプラットフォームに集約することで、事後対応的な問題解決から、より先見的でデータに基づいた計画へと転換を図っています。一貫した運用とより信頼性の高い顧客サービスを提供することで、ブランドポートフォリオ全体のさらなる成長を牽引できると確信しています。」

当社の共同創業者兼CEOであるチャクリ・ゴッテムカラは、「ホーメル・フーズ様は、計画精度が業績に直結する事業規模の会社です。o9 デジタルブレインの稼働により、同社は分断された計画を統合し、意思決定の全社最適を実現します。また、この基盤は、より強固な運用規律、部門間での迅速な整合性、そして変化の激しい市場環境において不可欠なアジリティを得ることができるでしょう」と述べています。

アクセンチュア社のコンシューマーインダストリー グローバルサプライチェーンリード兼ホーメル・フーズ社担当クライアントアカウントリードであるアディール・バフルカール氏は、次のように述べています「私たちは、ホーメル・フーズ社が推進する、供給主導型から需要主導型のバリューチェーンへの戦略的かつ成長志向の変革を支援しています。この変革の一環として、強固なデータ基盤を構築し、AI、データ、アナリティクスを計画プロセスとソリューションに活用できるよう支援しています。私たちは、強固なチェンジマネジメントによりホーメル・フーズ様のサプライチェーンプランナーが継続的な成長を実現するための道を切り拓いています。」

※本プレスリリースは、2026年3月に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。内容および解釈については英語版が優先されます。

o9 デジタルブレインの詳細はこちら(https://o9solutions.com/ja/digital-brain/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-horme-foods-go-live)、お役立ちコンテンツ一覧はこちら(https://o9solutions.com/ja/resources?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-horme-foods-go-live)よりご覧いただけます。

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o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ（オーナイン・ソリューションズ）は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：https://o9solutions.com/ja/(https://o9solutions.com/ja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-horme-foods-go-live)

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス