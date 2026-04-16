NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、以下 NTTインテグレーション）と、ベル・データ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野 誠也、以下 ベル・データ）は、企業のITシステムを安定的に稼働させることを目的に協業を開始しました。





本協業により、ベル・データが提供する運用マネジメントサービス「BOMS（Bell Data Operation Management Service）」の新たなオプションメニューとして、NTTインテグレーションの「NI+C APM/Observabilityサービス」が2026年4月より採用されます。





両社ロゴ





デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速に伴い、企業のITシステムはクラウドネイティブ環境やマイクロサービス化が進み、複雑性が増しています。従来の監視手法だけでは、障害の予兆検知や根本原因の特定が困難になっており、このことからシステム全体の状態をリアルタイムに把握する「オブザーバビリティ（可観測性）」の重要性が高まっています。





今回提供を開始するソリューションは、ベル・データの高品質な運用支援サービスと、NTTインテグレーションが持つ高度なITシステム運用の技術力を組み合わせたものです。

これにより、複雑化したシステム環境においても、迅速なトラブルシューティングと安定したサービス継続を実現します。





サービスのイメージ図





＜ベル・データ運用マネジメントサービス「BOMS」について＞

ベル・データが提供するBOMS（ボムス）は、サービスの窓口の一本化やお客様のIT情報、各サービス対応履歴などの運用状況を管理・共有し、運用のマネジメントまで行います。24時間365日エンジニアが受付や監視を対応、顧客のビジネスニーズに合わせたフルカスタマイズなサービスを提供し、それぞれの現状にあった、適正なシステム運用環境の実現を支援します。









＜NI+C APM/Observabilityサービスによる付加価値＞

従来のシステム監視がシステムの正常性確認・異常検出が主目的だったのに対し、本サービスでは主に以下2点の付加価値により、運用の高度化を支援します。





1）ITサービスのユーザー体験（UX）と品質を把握

顧客満足度やサービス品質の向上に関連する以下の情報をリアルタイムで提供します。

・ユーザー体験（UX）

・ITサービスの品質





2）アプリケーションやサービスの全体像と可観測性向上

複雑化するシステム環境から以下の情報をリアルタイムに収集し、システム運用・監視に可観測性（オブザーバビリティ）をもたらします。

・アプリケーションやサービス間の依存関係

・アプリケーション内部の詳細なトレース

これにより、改善ポイントの特定や障害時の影響範囲把握、原因特定を迅速化し、IT運用の意思決定を強力に支援します。





なお、本発表にあたり、日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 榎並 友理子様より以下のエンドースメントをいただきました。





日本アイ・ビー・エム株式会社

常務執行役員 テクノロジー事業本部 第二営業本部長 兼 パートナー事業部長

榎並 友理子氏

「この度の、NTTインテグレーション株式会社様およびベル・データ株式会社様による協業強化を心より歓迎いたします。企業のDXが加速する中、システムの複雑化に対応したオブザーバビリティの重要性はますます高まっています。本協業により、両社の強みを活かした高品質なソリューションが提供されることで、お客様のIT運用の高度化とサービス品質向上がさらに加速すると確信しております。」









＜今後の展望＞

ベル・データとNTTインテグレーションは、本協業を通じて、お客様のシステム運用における負荷軽減と品質向上に貢献してまいります。

また、今後はAIを活用した自律的な運用（AIOps）の実現も目指し、さらなるサービス拡充を進めてまいります。









＜BOMSに関するお問い合わせ＞

ベル・データ株式会社 広報室

E-mail： press@bell-group.jp

TEL ： 03-6386-4433









＜NI+C APM/Observabilityサービスに関するお問い合わせ＞

NTTインテグレーション株式会社

データ&アナリティクス事業本部 APM担当

E-mail： da_mktg@niandc.co.jp









■ ベル・データ株式会社について＜ https://www.belldata.com/ ＞

創業36年を迎えたベル・データは、これまで培ってきたテクノロジーと実績を基盤に、中堅・中小企業のビジネス課題に対する最適なソリューションを提供しています。3,000社を超えるお客様との取引を通じて磨いてきた技術力とサポート力を強みに、ITソリューションインテグレーターとして企業の課題解決と持続的な成長を支援してまいりました。

今後は、Powerの世界に安心と価値を継続的に届ける「Power市場のプラットフォーマー」を目指し、BELLグループのパーパスおよびプロミスに基づく誠実な姿勢のもと、事業活動を推進してまいります。









■ NTTインテグレーション株式会社（旧社名:日本情報通信株式会社）＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立し、2025年に40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。





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