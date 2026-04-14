ハウス食品グループ×ごっこ倶楽部コラボ第2弾！新生活の「食」と「自立」を描く縦型ショートドラマ『帰る場所』を公開。朝日音羽・沼尾みゆきらが出演。

株式会社GOKKOハウス食品グループ×ごっこ倶楽部 縦型ショートドラマ『帰る場所』を公開｜出演：朝日音羽、沼尾みゆき、金馬貴之、澤村光彩

縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKO（本社：東京都、代表取締役：田中聡・多田智）は、ハウス食品グループとのコラボレーション第2弾として、新生活をテーマにした縦型ショートドラマ『帰る場所』を公開いたしました。

本作は、新生活を迎えるすべての人へ贈る、自立と家族の絆を描いた物語です。 実家を飛び出した主人公が、慣れない自炊や生活を通じて、これまで当たり前に存在していた「家庭の味」の温かさに気づいていく過程を描きます。 「つくろう、未来の笑顔。」というハウス食品グループが掲げる想い、メッセージを体現するエモーショナルな映像としてお届けします。

■制作背景とテーマ

「ハウス食品グループが、身近にもあることへの気づき」

本作品は、一人暮らしを夢見て家族とぶつかり、家を飛び出した女子大生が主人公です 。友人宅での生活を経て、当たり前だと思っていた「食卓」や「生活」の裏側にある手間と愛情を知る過程を描いています 。劇中では、主人公が実家で食べていた「シチューライス」や、キッチンに並ぶお馴染みの調味料・レトルト製品が登場 。意識せずとも日常に溶け込んでいるハウス食品グループの製品が、実は「家族の絆」や「安心感」を支える重要なピースであったことを、ストーリーを通じてお届けします。

■出演者

朝日音羽『帰る場所』より

朝日音羽（娘役）

大学入学を機に自立を夢見る学生。母の過保護な言葉に反発し家を飛び出すが、友人宅での生活を通じて家事の大変さや家族の温かさに気づいていく。

代表作： 『今日、好きになりました。小夏編』、『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』、映画『こころのふた～雪ふるまちで～』、映画『あのコはだぁれ？』ほか

沼尾みゆき『帰る場所』より

沼尾みゆき（母役）

娘を心配するあまり、つい先回りして手出しをしてしまう母親 。突き放すような厳しい言葉の裏側で、心の中では誰よりも娘の無事と成長を願い、エールを送り続ける。

代表作： 劇団四季『ウィキッド』（グリンダ役・日本初演オリジナルキャスト）、『オペラ座の怪人』（クリスティーヌ役）、『サウンド・オブ・ミュージック』（マリア役）、『美女と野獣』（ベル役）ほか

金馬貴之『帰る場所』より

金馬貴之（父役）

娘の一人暮らしには現実的な厳しさを説きつつも、内心では娘を深く案じている父親。家出した娘を心配する妻に寄り添い、共に帰りを待ち続ける。

代表作： ドラマ『日本統一』（佐原刑事役）、『JIN-仁-』、『ヤメゴク～ヤクザやめて頂きます～』、ごっこ倶楽部×ABCテレビ『満タサレズ、止メラレズ』 ほか

澤村光彩『帰る場所』より

澤村光彩（友達役）

家出してきた主人公を温かく迎え入れる友人。自立している一方で、親の気持ちを代弁したり、さりげなく帰宅を促したりと、主人公の成長を支える。

代表作： ショートドラマ『青春パズドラブ！』、楽曲『致死量ダーリン』『ほしに誓う』ほか、SNSクリエイター・モデルとして多方面で活動

■新生活応援！クイズキャンペーン概要

本動画の公開にあわせて、視聴者参加型キャンペーンを開催！

動画内のクイズに回答いただいた方の中から抽選で、ハウス製品を詰め合わせた「新生活応援セット」が当たる！

応募期間：2026年4月10日(金)～2026年4月30日(木)まで

■ハウス食品グループについて

特設ページはこちら :https://housefoods-group.com/tsunagu/smilefuture/newlifeハウス食品グループ本社株式会社 ロゴ

社名：ハウス食品グループ本社株式会社（HOUSE FOODS GROUP INC.）

代表者：代表取締役社長 浦上博史

本社所在地：【東京本社】〒102-8560 東京都千代田区紀尾井町6番3号【大阪本社】〒577-8520 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号

創業：1913年11月11日

設立：1947年6月7日

資本金：99億4,832万円（2025年3月31日現在）

従業員数：480名（連結：6,666名／2025年3月31日現在）

事業内容：グループ戦略立案、事業会社（国内・海外）への経営サポートならびに国際事業統括

公式サイト：https://housefoods-group.com/

■株式会社GOKKOとは

株式会社GOKKO ロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は120億回超、SNS総フォロワー数は600万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

縦型ショートドラマ特化型スタジオ『studio505』

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz