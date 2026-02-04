カンナギマロとして初のオリジナル曲「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」のミュージックビデオが、オフィシャルYouTubeチャンネル「巫秘宝館」で公開になった。「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」は、1月14日に配信リリースされたカンナギマロとして初のオリジナル曲。MVでは、福田花音名義で作詞にも参加した本作に込められた「女の子は振り回されるよりも、振り回す側になれ！」というメッセージを軸に、彼氏の帰りを待つ彼女のような姿を、ガーリーなワンルームを舞台に描いている。サビの振付は、踊り手のぶっきーが担当した。【「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」Music Video】https://www.youtube.com/watch?v=Jwx8f4-_djk

【リリース情報】2026年1月14日配信「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」https://maro-kannagi.lnk.to/wan-neko作詞：福田花音・Ponchi♪作曲編曲：Ponchi♪

