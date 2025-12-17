¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¤ÈS¡ÇUIMIN¤¬¶¨¶È³«»Ï¡Á¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¿çÌ²»î¸³¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§º´¡¹ÌÚÅ°¡¡°Ê²¼¡¢¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒS¡ÇUIMIN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¼ÒÄ¹¡§Âç¿¹¸µµ¤¡¡°Ê²¼¡¢S¡ÇUIMIN¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¿çÌ²»î¸³¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤È¡¢¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë²Ê³ØÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¡¢´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¡¢¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤¿¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¿çÌ²»î¸³¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ì¤ÉÂ¡¦Í½ËÉºö¤È¤·¤Æ¡Ö¿çÌ²¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡Ö¿çÌ²ÉÔÂÂç¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¿çÌ²¤Ç½½Ê¬¤ËµÙÍÜ¤ò¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é(¢¨1)¡¢¿çÌ²¥µ¥Ý¡¼¥È´ØÏ¢¤Î¥»¥ë¥Õ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»Ô¾ì¤Ï2030Ç¯¤Ë2,000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿çÌ²²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸ú²Ì¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ëÎ×¾²»î¸³¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿çÌ²ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÎ×¾²»î¸³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¤ÎÁàºîÀâÌÀ¤äÂ¬Äê¥Ç¡¼¥¿¤Î²ó¼ý¤òÂÐÌÌ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Â»Ü»ÜÀß¤Ø¤ÎÍè¾ì¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Èï¸³¼Ô¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï»ÜÀß¼þÊÕ¤Îµï½»¼Ô¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©Ìó¤«¤é¡¢»î¸³¼Â»ÜÂ¦¤Ï¡¢´õË¾¤¹¤ë¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÈï¸³¼Ô¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¤Ï¡¢»î¸³´ü´ÖÃæ¤Î·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¤«¤é¥Ç¡¼¥¿·çÂ»¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¥Ç¡¼¥¿¤ÏÎ×¾²»î¸³¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÀìÌçÀ¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¥Ç¡¼¥¿¤Ï¸¡ºº²ñ¼Ò¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎ×¾²»î¸³¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿©ÉÊ³«È¯¶ÈÌ³¼õÂ÷µ¡´Ø¡ÊCRO¡Ë¡×¤È²òÀÏ¤¹¤ëµ¡´Ø¤ËÊ¬ÃÇ¤¬À¸¤¸¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁí¹çÅª¤Ê²òÀÏ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨1¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ5Ç¯¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡× ¡Ö¿çÌ²¤Î¾õ¶·¡×¤è¤ê
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html
¢¨2¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î·ÐºÑ ¡Ö2024 ¥»¥ë¥Õ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¥Ç¡¼¥¿¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÊ¬ÀÏ¡×¤è¤ê
https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24093&la=ja
¢£ ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¿çÌ²»î¸³¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¡¿çÌ²ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÎ×¾²»î¸³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¿çÌ²»î¸³¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Èï¸³¼ÔÊç½¸¤«¤éÎ×¾²»î¸³¤Î¼Â»Ü¡¢¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ¡¦²òÀÏ¤Þ¤Ç¡¢¿çÌ²»î¸³¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç´°·ë¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ãËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶¯¤ß¡ä
¡ Á´¹ñ¤ÎÉý¹¤¤À¸³è¼Ô¤«¤éÈï¸³¼ÔÊç½¸¤¬²ÄÇ½
¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹½ÃÛ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë200Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÈï¸³¼Ô´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈï¸³¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¾ðÊó¡ÊÂÎÄ´ÌÌ¡¢À¸³è½¬´·¡¢¿çÌ²´Ä¶¤Ê¤É¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÈï¸³¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿Èï¸³¼Ô¤òÊç½¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ç»î¸³ÌÜÅª¤Ë±è¤Ã¤¿Î×¾²»î¸³¤Î¼Â»Ü¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ °åÎÅ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¿çÌ²»î¸³
À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°åÎÅ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¿çÌ²·×Â¬¤È¥Ç¡¼¥¿²òÀÏµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëS¡ÇUIMIN¤Î¿çÌ²·×Â¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖInSomnograf¡Ê¥¤¥ó¥½¥à¥Î¥°¥é¥Õ¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¿çÌ²»î¸³¤ÇÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ç¡¼¥¿·çÂ»¡×¤òÂçÉý¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¿ô¤Î´ë¶È¤¬¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ä¸¦µæ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï¸³¼Ô¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÇ¾ÇÈÂ¬Äêµ¡´ï¤ò´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¡¢½¾Íè¤ÏÁõÃå¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Â¬Äêµ¡´ï¤â¤´¼«¿È¤ÇÍÆ°×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ç¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»î¸³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÈï¸³¼Ô¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤ª¤è¤ÓÈï¸³¼Ô¿ô¤Î¸þ¾å¡×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£ Áí¹çÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ
¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¤¬»ý¤ÄÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÎ×¾²»î¸³¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏÎÏ¤È¡¢S¡ÆUIMIN¤¬»ý¤ÄÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡´Ø¤ò¤Þ¤¿¤¬¤º¤Ë¡¢¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¥Ç¡¼¥¿¤òÁí¹çÅª¤Ë²òÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¸Ë¾
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë²Ê³ØÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¡¢¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬¤Î¥Ø¥ë¥¹¥¯¥ì¡¼¥à(¢¨3)¼èÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»î¸³¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î³«È¯¤ä¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÈµÒ´ÑÉ¾²Á¤ËÐªÎ¥¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¿çÌ²ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ç´Ñ¥Ç¡¼¥¿¤È¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¤Ë¤è¤ëµÒ´Ñ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃßÀÑ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÎ×¾²»î¸³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¡×¤È¡Ö¿çÌ²Ç¾ÇÈ·×¤Ë¤è¤ë³Î¤«¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¼èÆÀ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢¿çÌ²ÎÎ°è¤Î¸¦µæ¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡Ë¿©ÉÊ¤Îµ¡Ç½À¤äÍ¸úÀ¤ò²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼¨¤¹É½¼¨
°Ê¾å
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¤Ï¡ÖBuild your Data Culture¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹Data Culture¹½ÃÛ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦90°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç1.3²¯¿Í¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï3,600Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ö¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÀ¸³è¼Ô¤Î¿¼¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆ³¤½Ð¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡º´¡¹ÌÚÅ°
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-1 ÉÊÀî¥¤¡¼¥¹¥È¥ï¥ó¥¿¥ï¡¼ 11F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2000Ç¯1·î31Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.macromill.com
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒS¡ÇUIMIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡S¡ÇUIMIN¤Ï¡¢¿çÌ²¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÃÞÇÈÂç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¿çÌ²»þ¤ÎÇ¾ÇÈ¤ò·×Â¬¤·¡¢°åÎÅ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ¤Ç¿çÌ²¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¿çÌ²·×Â¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖInSomnograf¡Ê¥¤¥ó¥½¥à¥Î¥°¥é¥Õ¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÌøÂôÀµ»Ë¤¬´Æ½¤¤·¤¿»ñ³ÊÇ§Äê¹ÖºÂ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿çÌ²¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¡¢¤Þ¤¿¿çÌ²ÎÎ°è¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒS¡ÆUIMIN ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¼ÒÄ¹¡¡Âç¿¹¸µµ¤
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½éÂæ1-51-1 ½éÂæ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë817
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2017Ç¯10·î17Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÁõÃåÀ¤ÎÎÉ¤¤Ç¾ÇÈÂ¬Äê¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈAI¤ò¶î»È¤·¤¿¼«Æ°²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¿çÌ²Â¬Äê¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.suimin.co.jp/¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡¡¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¡¡¶â»Ò¡¢ÅÙÐò
TEL¡§03-6716-0707¡¡MAIL: press@macromill.com
URL: https://www.macromill.com
