旦那さんの職業でマウントをとる人もいるようです。すごいのは旦那さんであって、自分がすごいわけではないのに不思議ですよね……。今回は、そんな職業マウントをとるママ友が敗北したエピソードをご紹介します。

職業マウント

「やたらとマウントをとってくるボスママ。自分の旦那がお医者さんだからって、あえて他のママたちの旦那さんの職業を聞くんです。それで『うちの夫は医師だから〜（笑）』って見下すのが一連の流れ。

ある日、知り合ったばかりのママさんに、いつものように職業マウントをしていたボスママ。すると、そのママさんは『うちの夫も医師なんです』と、さらりと返していました。さらに『ちなみに私も外科医をやっています。〇〇ちゃんママも同業者ですか？』『私の周りは医者同士で結婚する人が多くて』とボスママに聞いていましたが、ボスママは『私は別に……今は専業主婦ですけど』ってハッキリ言わず（笑）。

ボスママは高卒でバイトをしながらも婚活を頑張り、今の旦那さんと結婚したって噂で聞きました。旦那さんの職業でマウントをとらなきゃいけないくらい、自分に自信がないのかな……。それ以来、ボスママは旦那さんの職業でマウントをとることはなくなりました」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ 旦那さんの職業でマウントをとっても「じゃあ、あなたは？」と聞かれたら何も言えないなんて……。余計虚しくなりそうですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。