「あずきバー」を4都市で無料配布！東京では縁日イベントや「アズキキング」との記念撮影も《6月26日・27日》

井村屋は、7月1日の「井村屋あずきバーの日」を記念して、2026年6月26日・27日に全国4都市で「あずきバー祭り2026」を開催します。

合計約1万5500本の「あずきバー」配布

もはや夏の風物詩ともいえる「あずきバー祭り」が、今年も開催されます。「あずきバー祭り2026」では、あずきバーの無料サンプリングのほか、井村屋のキャラクター・アズキキングのグリーティングや縁日イベントなどが行われます。

「あずきバー」無料配布

全国4都市で「あずきバー」約1万5500本が無料で配布。会場ごとに開催日と回数が異なります。

・東京会場（2日間で合計5500本）

配布時間：6月26日 11時30分／15時、27日 10時／13時／15時30分

会場：コレド室町テラス1F大屋根広場（東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号）



・名古屋会場（合計4000本）

配布時間：6月27日 10時30分／13時／15時30分

会場：ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン（愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号）



・大阪会場（合計4000本）

配布時間：6月27日 10時／13時／15時30分

会場：ヨドバシカメラ梅田1F南東入り口前（大阪府大阪市北区大深町1丁目1番）



・福岡天神会場（合計2000本）

配布時間：6月27日 10時／12時30分／15時

会場：ONE FUKUOKA BLDG.北西側広場（福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号）



各回15分前から整列可能で、配布はひとり1本まで。各回の配布本数には限りがあり、定員に達し次第終了します。

「アズキキング」とのグリーティング（東京・名古屋会場限定）

東京・名古屋会場には、井村屋のキャラクター「アズキキング」が登場し、記念撮影ができます。

実施時間は以下のとおり。

・東京会場

【6月26日】

13時から13時20分／14時30分から14時50分／16時30分から16時50分

【6月27日】

12時から12時20分／14時30分から14時50分／16時30分から16時50分



・名古屋会場

【6月27日】

11時30分から11時50分／14時から14時20分／16時15分から16時35分

縁日（東京会場限定）

東京会場では、6月26日と27日の2日間、ヨーヨーつりや的あての屋台を無料で楽しめる縁日イベントを開催します。

参加者には、数量限定で「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨーやオリジナルハンドタオルをプレゼント。

開催時間は、6月26日が11時30分から17時、27日が10時から17時です。

いずれも小雨決行ですが、天災・荒天時は中断・中止となる場合があります。

他にも、元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが名古屋会場に登場。トークショーと本人から直接「あずきバー」の配布があります。

イベントの詳細は公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部