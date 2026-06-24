世帯年収1900万円でも「全く裕福とは思えません」 千代田区の"築40年超"マンションに暮らす50代女性のリアル

世帯年収が2000万円近くあれば誰もが羨む余裕あふれる生活を想像しがちだが、当事者の感覚は意外と冷めている。

投稿を寄せた東京都の50代女性（専門職／自身の年収1000万円）は、夫の年収900万円と合わせて世帯年収1900万円を稼ぎ出す。しかし、生活感は驚くほど地味で、「正直、全く裕福とは思えません お金に困っているとは思いませんが、ごく普通の生活だと感じてます」と語る。

「千代田区の3LDKマンション（築40年超、駅近）」

女性は夫婦と中3の息子の3人暮らし。その具体的な生活の内訳を次のように綴っている。

「・千代田区の3LDKマンション(築40年超、駅近)

・食費約15万/月 (デリバリー、外食含)

・教育費約1万/月(区立学校、現在塾等なし、スポーツインストラクターを月に1回ほど依頼)」

千代田区の駅近という立地自体にブランド力があり、3LDKであれば築40年超のマンションであっても1億円超は珍しくない。一方で、子どもが中学3年生でありながら塾に通っておらず、教育費が月1万円というのは、公立学校ならではの負担の軽さと言えるだろう。

貯金は「急激に増えることはないが、減ることはない」

レジャーや外食についてはそれなりに楽しんでいるようだ。

「・年に数回、やや高級な外食 (一流ホテル、回らないお寿司など)

・毎年、夏休みは沖縄旅行、北陸に帰省

・年に数回、韓国旅行(妻のみ)

・数年に一回ハワイかグアム旅行」

年に数回の高級外食や旅行はあるものの、世帯年収から見れば極端に贅沢をしているわけではない。女性は現在の資産状況について、「貯金は毎年少しずつ増えてる (急激に増えることはないが、減ることはない)」とも明かしている。

湾岸のタワーマンションや高級車といった分かりやすい消費には向かわない一方で、千代田区という都心の一等地に住み続けている点を見れば、何に支出するかの価値観が異なるだけで、別の形の贅沢とも言えそうだ。

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