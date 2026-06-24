「ケンタッキーは白米と合わない」とキレる夫に「使えない旦那だな」と怒りの声相次ぐ

仕事で疲れて帰宅した日、夕飯の準備ほど憂鬱なものはない。そんな時、手軽に買えるファストフードで済ませられたらどれほど救われるだろうか。しかし、そのささやかな思いが、思わぬ夫婦の不和を生んでしまうこともあるようだ。

ガールズちゃんねるに6月下旬、「ケンタッキーフライドチキンは白米と合わない」というトピックが立ち、働く女性たちを中心に大きな反響を呼んだ。

トピ主は、仕事から疲れ果てて帰宅した際、一日休みだった夫への提案を巡って驚くべき態度を取られたという。

夕飯作るの今日はしんどいな。ご飯だけは炊いたからケンタッキーでも買ってくる？

と提案したところ、夫から、

ケンタッキーは白米とは合わない。絶対一緒に食わない！

と、めちゃくちゃイラッとした口調で言い返されてしまったそうだ。トピ主は、

ケンタと白米は無しですか？

と問いかけている。

「味濃いめで白米に合うと思う」という声もあるが……

この問いかけに対し、トピック内では「ケンタッキーと白米」が有りか無しかという、食の価値観を巡る激しい議論が交わされた。

まず、トピ主と同じように「普通に合う」と主張する派からは、以下のような声が上がった。

普通に合うケンタッキーと白米合うと思うよ味濃いめで白米に合うと思う

確かに、フライドチキンも鶏の揚げ物である以上、唐揚げ定食の感覚でおかずになり得ると考える人は少なくない。

一方で、どうしても受け入れられないという「ナシ」派の意見も根強い。

「休みだったんだからメシくらい用意しとけよ」

合わない。ケンタは昔から白米と出された事もないし私も出さないよ。ケンタだけで足りる注文する。ボックスポテト1000円近くするからトータルかなりいくけどねw衣に洋風のオリジナルスパイスで味ついてるのがケンタ。 醤油とか和の調味料で鶏肉に下味つけるのが唐揚げ

しかし、今回のトピックで最も多くの共感を集めたのは、ご飯に合うかどうかではなかった。疲れている妻に対して、一日中休みだったにもかかわらず代案も出さずに不機嫌になる夫の「態度」そのものへの批判だ。

ケンタと白米はナシだけどとりあえず主の旦那はごちゃごちゃ言う資格ないそんなことより休みだったんだからメシくらい用意しとけよ 使えない旦那だな男さんが普段女に言ってる悪口って全部自己紹介だよなあ…代案出すわけでもなく負の感情丸出しで全否定だけするって社会人として無能にもほどがある

さらに、トピック内ではトピ主と同様に、食事の用意を巡って夫から理不尽な仕打ちを受けたという、怒りのエピソードも寄せられている。

我が家の旦那は 時間がなかったので コンビニのチキン南蛮弁当を用意して 先に寝て 朝起きたら ゴミ箱にチキン南蛮弁当がまるまる 捨ててありました。 こんなもん食えるか だそうですうちの旦那も『絶対料理はしない、オレはキッチンには立たない』ってカッコつけて言う

せっかく用意した食事をゴミ箱に捨てるなどモラハラ、DVでしかない。食の好みは人それぞれだが、疲れて帰ってきたパートナーが少しでも楽をしようと知恵を絞った提案に対し、全否定で返すのは思いやりがあるとは言えない。

どうしても白米と合わせたくないのなら、「じゃあ俺が別のものを買ってくるよ」と動くか、あるいは大人しく白米を冷凍保存してケンタッキーを食べるなど、柔軟性を見せるべきだろう。