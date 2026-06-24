結婚を祝ってもらえるのは当たり前……ではないことも？ 今回は、結婚式がきっかけで旦那さんの過去を知った人のエピソードをご紹介します。

当日ドタキャン

「夫と結婚したときのこと。私は結婚式をしたかったのですが、バツイチの夫は乗り気じゃなく……。『せめて家族だけの式にしたら？』と言われたけれど、私は友達も呼んで豪華な式をしたかったんです。何度も話し合い、夫は私の希望を優先してくれることに。

しかし、式当日。夫の招待客がほとんどドタキャンしました……。夫の職場の人は来てくれたけれど、友人たちはほぼ欠席。これってわざとドタキャンしたんじゃ……？ と嫌な予感がしました。

挙式後、夫を問いただしました。その結果、前の奥さんと離婚した原因は夫の不倫だったことが判明。私には『価値観の違い』って言っていたくせに……。夫と奥さんは幼馴染で、共通の友人も多かったそうです。不倫が原因で奥さんはノイローゼになり、精神科に入院するほど追いつめられたのだとか……。

結局、離婚後に不倫相手とは別れたそうですが、夫の地元でそのことが噂となり……。奥さんを精神的に追いつめ、離婚までしたのに結局不倫相手とも別れ、13歳下の女（私）と結婚するから式に来てくれと言われたら、行くわけがないですよね……。だからといって当日ドタキャンするなんて陰湿だなとは思うけど……。

夫の過去を知り、本当にこの人とやっていけるのか不安でたまりません。私もいつか不倫されるのかな……。子どもの頃から夢見ていた結婚式なのに、空席だらけのテーブルを見たときの悲しさが忘れられません……」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ 結婚式をドタキャンされるなんてショックですよね……。きっと、嫌がらせのためにわざとドタキャンしたのでしょう。そこまで周りに恨まれている旦那さんと夫婦としてやっていけるのか、不安になるのも当然です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。