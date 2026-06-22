影山優佳のInstagramが更新され、FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦を現地で取材した際のオフショットが公開された。

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投稿された写真には、日本代表のユニフォームをまとい、中継に携わった共演者たちと肩を並べて映る集合カットなど、現地の高揚感が伝わる5枚が連なっている。キャプションでは「チュニジア戦 快勝！」と喜びを爆発させ、「幸せを、感動を、みんなで分かち合える喜びに感謝しています」と心境を吐露。続けて「日本の層の厚さやクオリティの高さを再実感するワクワクいっぱいの試合でした！」と、サッカー通として知られる影山らしい視点で一戦を振り返った。

影山は今大会、現地レポートを務める「DAZN」の一員として日本代表のグループステージに帯同し、試合中継への出演に加えて開催国アメリカやメキシコの盛り上がりを連日伝えている。締めくくりには「次のスウェーデン戦もぜひDAZNでご覧ください」と、最終節への観戦を呼びかけた。グループF最終節のスウェーデン戦は、日本時間26日午前8時にキックオフを迎える。

そして影山が「快勝」と喜んだチュニジア戦は、日本時間21日にメキシコ・モンテレイで行われた一戦だ。日本は前半のうちに2点を先行すると後半も突き放し、チュニジアを4-0で退けた。上田綺世が日本選手として史上初となるW杯1試合2得点を挙げ、鎌田大地も2試合連続ゴールを記録。チームはW杯では史上最多となる1試合4得点を奪い、海外開催のW杯では初めて第2戦で白星をつかんだ。初戦のオランダ戦と合わせて勝点4とした日本は、影山が呼びかけたスウェーデン戦で引き分け以上なら、3大会連続の決勝トーナメント進出が決まる。（文＝リアルサウンド編集部）