【恐怖体験】彼氏の束縛に限界寸前。距離を置いた数日後、私を襲った“まさかの出来事”とは...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！付きあって半年になる彼氏は、しだいに束縛が激しくなっていきました。我慢の限界を迎えて距離を置くことになった数日後、私は忘れられない恐怖を体験することになります…。
やさしかった彼氏の重すぎる愛情
私には、付きあって半年になる彼氏がいました。最初はやさしくて連絡もマメな人だと思っていたのですが、しだいにその愛情は束縛へと変わっていったのです…。
講義中やアルバイト中でも、「今どこ？」「誰といるの？」と頻繁に連絡が届き、少し返信が遅れるだけでなん度も電話がかかってきました。
常にスマホを気にしなければならない生活に、私は少しずつ疲れていったのです。
彼のことは好きでしたが、四六時中監視されているような感覚に、しだいに息苦しさを感じるようになっていました。
束縛を巡って起きた大喧嘩
そんな日々がつづいたある日、私は友人と出かけていました。
その間、彼から何件も着信が入っていたのですが、気づかずに数時間過ごしてしまったのです…。
すると突然、怒った彼が私の家まで押しかけてきました。
あまりの行動に我慢の限界を迎えた私は、「もうこんな束縛には耐えられない」と涙ながらに気持ちをぶつけました。
しかし彼は、「こんなに愛してるのに、なんでわかってくれないんだ」と逆上し、話しあいは激しい口論になってしまったのです。
結局、その日はお互い感情的なまま別れる形になってしまいました。
このあと彼が起こしたまさかの行動とは…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部