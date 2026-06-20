【恐怖体験】彼氏の束縛に限界寸前。距離を置いた数日後、私を襲った“まさかの出来事”とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！付きあって半年になる彼氏は、しだいに束縛が激しくなっていきました。我慢の限界を迎えて距離を置くことになった数日後、私は忘れられない恐怖を体験することになります…。

私には、付きあって半年になる彼氏がいました。最初はやさしくて連絡もマメな人だと思っていたのですが、しだいにその愛情は束縛へと変わっていったのです…。

講義中やアルバイト中でも、「今どこ？」「誰といるの？」と頻繁に連絡が届き、少し返信が遅れるだけでなん度も電話がかかってきました。

常にスマホを気にしなければならない生活に、私は少しずつ疲れていったのです。

彼のことは好きでしたが、四六時中監視されているような感覚に、しだいに息苦しさを感じるようになっていました。