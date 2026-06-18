【ローソンストア100】6月23日まで「スコールホワイト」無料券をゲットできる！まとめ買いでお得な値引きも。

ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年6月17日から開催中です。

6月16日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ローソン

・ファミリーマート

・ミニストップ

・セブン-イレブン

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

まとめ買いすると最大70円引きに

まずは、6月17日から23日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。

対象商品は、南日本酪農「ヨーグルッペ ライト」（500ml）です。

1本購入すると、「スコールホワイト」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月17日から30日まで。

対象店舗は全国のローソンストア100。ローソン・ナチュラルローソン・Lミニマートは対象外です。

つづいて、まとめ買いでお得になるキャンペーンを紹介します。

【日清カップ麺まとめ買いで70円引き】

6月17日から30日までの期間、対象の日清カップ麺を2個一緒に購入すると70円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清 カップヌードルビッグ（103g）

●日清 カップヌードルビッグ（103g）

●日清 カップヌードルビッグ カレー（121g）

●日清 カップヌードルビッグ チリトマト（109g）

●日清 カップヌードルビッグ トムヤムクン（100g）

●日清 ラーメン山岡家 醤油ラーメン

●日清 AFURI 柚子塩ラーメン（92g）

●日清 九州熊本豚骨 味千拉麺（106g）

【ジョージアまとめ買いで40円引き】

6月17日から30日までの期間、コカ・コーラ「ジョージア」を2本一緒に購入すると40円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●コカ・コーラ ジョージア香るブラック（400ml）

●コカ・コーラ ジョージア香る微糖（370ml）

【一番搾りまとめ買いで30円引き】

6月17日から30日までの期間、対象のキリン「一番搾り」を3本一緒に購入すると30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●キリン 一番搾り（350ml／500ml）

●キリン 一番搾りホワイト（350ml／500ml）

●キリン 一番搾りゼロ（350ml／500ml）

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ