【ローソンストア100】6月23日まで「スコールホワイト」無料券をゲットできる！まとめ買いでお得な値引きも。
ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年6月17日から開催中です。
6月16日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。
・ローソン
・ファミリーマート
・ミニストップ
・セブン-イレブン
・デイリーヤマザキ
・ポプラ
まとめ買いすると最大70円引きに
まずは、6月17日から23日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。
対象商品は、南日本酪農「ヨーグルッペ ライト」（500ml）です。
1本購入すると、「スコールホワイト」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月17日から30日まで。
対象店舗は全国のローソンストア100。ローソン・ナチュラルローソン・Lミニマートは対象外です。
つづいて、まとめ買いでお得になるキャンペーンを紹介します。【日清カップ麺まとめ買いで70円引き】
6月17日から30日までの期間、対象の日清カップ麺を2個一緒に購入すると70円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●日清 カップヌードルビッグ（103g）
●日清 カップヌードルビッグ（103g）
●日清 カップヌードルビッグ カレー（121g）
●日清 カップヌードルビッグ チリトマト（109g）
●日清 カップヌードルビッグ トムヤムクン（100g）
●日清 ラーメン山岡家 醤油ラーメン
●日清 AFURI 柚子塩ラーメン（92g）
●日清 九州熊本豚骨 味千拉麺（106g）
6月17日から30日までの期間、コカ・コーラ「ジョージア」を2本一緒に購入すると40円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●コカ・コーラ ジョージア香るブラック（400ml）
●コカ・コーラ ジョージア香る微糖（370ml）
6月17日から30日までの期間、対象のキリン「一番搾り」を3本一緒に購入すると30円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●キリン 一番搾り（350ml／500ml）
●キリン 一番搾りホワイト（350ml／500ml）
●キリン 一番搾りゼロ（350ml／500ml）
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ