【夢庵】「初夏のクーポン祭」で涼を感じるメニューがお得に。最長7月15日まで使えるよ。
和食レストラン「夢庵」の公式X（＠yumean_PR）は「初夏のクーポン祭」と題して、最長2026年7月15日まで使えるクーポンを公開しています。
クーポンは計20枚あります。一部のクーポンは6月17日まで、または7月5日までです。
セットドリンクバーは半額に
「選べる小丼！初夏の涼風御膳」（1649円→1539円）、「レモン牛焼きしょぶ定食」（1539円→1429円）、「シビ辛！豆乳胡麻担々の和えうどん」（1099円→989円）といった、暑い季節にうれしいメニューが110円引きで楽しめます。これらのクーポンは、7月5日まで使えます。
また、季節のデザートやセットドリンクバー、生ビールがお得になるクーポンもあります。
＜7月5日まで＞
●白のあわゆきかき氷
659円→604円
●フレッシュ赤肉メロンのソフトパルフェ
659円→604円
＜7月15日まで＞
●キリン一番搾り（生）中・380mlジョッキ
659円→384円
●セットドリンクバー
329円〜399円→164円
20枚のクーポンのうち、「若鶏の竜田揚げ おろしポン酢＆テリタル定食」の110円引きクーポンのみ、有効期間が6月17日までです。
クーポンはいずれも店内飲食限定で、期間中であれば何度でも利用できます。
夢庵に行く予定の人はXのクーポンをチェックしてみて。
※画像は夢庵の公式X（＠yumean_PR）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）