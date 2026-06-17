【夢庵】「初夏のクーポン祭」で涼を感じるメニューがお得に。最長7月15日まで使えるよ。

和食レストラン「夢庵」の公式X（＠yumean_PR）は「初夏のクーポン祭」と題して、最長2026年7月15日まで使えるクーポンを公開しています。

クーポンは計20枚あります。一部のクーポンは6月17日まで、または7月5日までです。

セットドリンクバーは半額に

「選べる小丼！初夏の涼風御膳」（1649円→1539円）、「レモン牛焼きしょぶ定食」（1539円→1429円）、「シビ辛！豆乳胡麻担々の和えうどん」（1099円→989円）といった、暑い季節にうれしいメニューが110円引きで楽しめます。これらのクーポンは、7月5日まで使えます。

また、季節のデザートやセットドリンクバー、生ビールがお得になるクーポンもあります。

＜7月5日まで＞

●白のあわゆきかき氷

659円→604円

●フレッシュ赤肉メロンのソフトパルフェ

659円→604円

＜7月15日まで＞

●キリン一番搾り（生）中・380mlジョッキ

659円→384円

●セットドリンクバー

329円〜399円→164円

20枚のクーポンのうち、「若鶏の竜田揚げ おろしポン酢＆テリタル定食」の110円引きクーポンのみ、有効期間が6月17日までです。

クーポンはいずれも店内飲食限定で、期間中であれば何度でも利用できます。

夢庵に行く予定の人はXのクーポンをチェックしてみて。

※画像は夢庵の公式X（＠yumean_PR）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）