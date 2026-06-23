6月23日までに、モデルでタレントの紗栄子が自身のInstagramを更新。最新近影を複数枚公開したが、披露したファッションが物議を醸している。

紗栄子は、《最近の私》と綴り、自撮りしたさまざまな私服姿を投稿。貴重なプライベートショットが公開されたが、その中で仰天のコーディネートに注目が集まっていた。

「紗栄子さんが投稿したショットの冒頭は、白いTシャツにデニムとドット柄のスカートを合わせたおしゃれな姿でした。難しい着こなしですが、ちらりとウエストも見せながらさすがのスタイルを披露。しかし紗栄子さんはこの白いTシャツのうえに、さらに緑色のブラ・水着風のウェアを重ね着していたのです」（芸能プロ関係者）

モデルさながらの上級者コーディネートを披露した紗栄子。しかし、この独特なスタイルについて賛否が分かれている。

《このTシャツの上にブラジャーみたいな服は流行ってるんでしょうか》

《流行りなのかもしれないけど好きじゃないな》

《やだ、この服ー いつもは可愛いのにー》

コメント欄には、このスタイルを絶賛する声がある一方で疑問視する声が寄せられていた。そんな声が上がる背景には、下着の“ファッション化”が最近大きく話題になったことが理由でもあるだろうとファッション誌ライターは指摘する。

「海外では、ブラをあえて見せるファッションが女性の間で流行していて、その流行は日本にも流れてきています。最近では、女優の山本舞香さんや三吉彩花さんなどがファッションブランド『カルバン・クライン』の下着にジャケットを羽織るようなスタイルを披露したこともあります。おしゃれだとして支持されていますが、一方で否定的な声も少なくありません」

そんな賛否が分かれる下着が主役の最先端ファッション。紗栄子のスタイルも衝撃的なビジュアルに映ったようだ。

「今回、紗栄子さんの重ね着は露出度も少ないため、よりカジュアルなコーディネートに見えます。しかし、ブラを外側に付けるコーディネートにはまだ見慣れなさがあるため、衝撃が広がったのでしょう。見せ下着スタイルへの理解にはまだ時間がかかりそうです」（前出・ファッション誌ライター）

最先端ファッションには賛否が付きもののようだ。