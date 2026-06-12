輝きとメロさに満ちたアイドル♡【Aぇ! group・末澤誠也】が語る映画『おそ松さん人類クズ化計画!!!!!?』の“注目ポイント”とは？

美しくて、 儚くて、 芯があって、にじみ出る優しさもある...。Aぇ! group・末澤誠也さんがついに単独でRayにカムバック！そこで今回は、金髪＆ロン毛でますますイロケを帯びた末澤さんに、ライブツアーに関するコトから、映画や新曲のコトまでたっぷりと語っていただきました。沼ること間違いナシな特別カットとともにお楽しみください♡

輝きとメロさに満ちたアイドル末サマ やっぱりステージに立つ末サマは格別♡ その歌で、パフォーマンスで、かけてくれる言葉で、何度だって私たちの感情を揺さぶってくれる。 末サマのイロケis... ステージで放つオーラ 唯一無二すぎる存在感で、会場丸ごと掌握する姿にハマったら最後。引き返せない沼底へ。

Topic 新体制一発目のツアーはたくさん愛を感じています 「雑誌が発売されるころにはツアーも後半戦ですね。今回のツアーは『Runway』というアルバムを引っ提げて8都市30公演をやらせていただくんですけど、新体制になってから一発目で。今、絶賛ファンの方の愛を感じているところです。 声もすごく出してくれますし、とにかく曲を聴き込んで来てくれているのが伝わってくる！俺らのライブっていつもめっちゃ熱いんですよ。 今のうちの事務所では他になかなかいないんじゃないかってくらい一体感のあるライブで、すごく誇らしいです。それぞれの会場の県民性も感じながら、楽しませてもらっています。 手応えはどうだろうな？パフォーマンスがどうだったかはまわりが決めることなんでね。毎公演、自分が精一杯やるのみです。このツアーを完走したときには、もう一段上にいけているといいですね」

Topic 注目してほしいのは関西らしい6つ子のかけあいのテンポ感 「グループで映画主演のオファーをいただけてうれしかったです。撮影中もずっと学生の休み時間みたいなテンションで、和気あいあいとしていましたし。 注目してほしいのは、6つ子のかけあいのテンポ感ですかね。関西色が強く出ていて、特に打ちあわせをしなくても、自然と普段の空気が反映されていたという。 そういえば、予告動画のカラ松（正門）と一松（小島）のシーンはちょっと見ていられなかったっすね〜（苦笑）。言っとくけど、アドリブではないですから！（笑） 今回、主題歌もやらせてもらっているんですが、タイトル曲の『でこぼこライフ』は、朝の通学や通勤のおともにしてほしい明るくて前向きな曲。キャッチーな振りつけも楽しみにしていてください。 全形態に入っている『PRIDE』は、デビュー当時からいつ収録しようかとタイミングをうかがっていました。Aぇ! ɡroupのバンドの部分をいつ出そうかってずっと話しあっていたんです。 歌い方が変わったのか、ジュニアのころよりもしんどくないなという発見もあったりね。MVはCD発売後に公開します。 まずは手に取ってくれたファンの方に見ていただきたいなという思いがあって、あえてそういう形をとらせていただきました」 メガネ 25,850円／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン）その他／スタイリスト私物

INFORMATION 映画『おそ松さん人類クズ化計画!!!!!?』 2026年6月12日(金)公開／東宝 松野家の6つ子は20才を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニート。しかし、ある日を境に人間の価値観がクズ至上主義に一変！それは「人類クズ化計画」の始まりだった。果たして人類の運命は！？ 4th Single「でこぼこライフ」 通常盤 1,243円／ユニバーサル ミュージック 映画主題歌をタイトル曲に据えた4thシングル。圧倒的なポジティブメッセージとサウンドで、聴けばすぐにテンションUP間違いなし。セリフ調の歌詞も盛り込まれていて、「おそ松さん」らしさ全開！（6月17日発売） PROFILE 末澤誠也 すえざわ・せいや●1994年8月24日生まれ、兵庫県出身。Aぇ! groupのメンバー。高音を得意としたパワフルボイスで楽曲を牽引。バラエティやドラマなどマルチに活躍し、10月16日公開予定の映画『mentor』では主演を務める。 撮影／ISAC（SIGNO）スタイリング／横田勝広（YKP）ヘア＆メイク／花井菜緒（JOUER）取材・文／鈴木惠

Ray編集部 副編集長 小田和希子