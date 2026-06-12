【安楽亭】6月21日まで「父の日フェア」が開催中。ファミリーカルビ1.5倍増量など3つのお得な企画があるよ。

安楽亭は、2026年6月12日から21日まで「安楽亭"父の日"フェア」を開催しています（コスモス店・ぼたん店を除く）。

お肉とお酒をおトクに楽しめる特典3つ

毎日がんばるお父さんをねぎらう3つのクーポンが登場。お仕事終わりでも、家族団らんとしても使いやすい内容です。

・「サク飲みあんらくていセット」におつまみ1品追加

ドリンク1杯・おつまみ1品・焼肉1皿を楽しめる「サク飲みあんらくていセット」（1089円）に、おつまみがもう1品ついてくる特別仕様です。

選べるおつまみは枝豆・塩こんぶキャベツ・ちょっとおためしキムチ・味噌きゅうり・豚足（ハーフ）・ナムル3種・コーンバターの7種類。

・ファミリーカルビ 1.5倍増量

「ファミリーカルビ」（638円）のお肉が価格そのままで80g→120gに増量。お酒ともごはんとも相性抜群です。

・父の日サンキュービール（生ビール）

通常649円の生ビールが税抜390円（サンキュー）価格の429円に。何杯でもおかわりOKです。

卓上タブレットにクーポン番号を入力するか、従業員に画面を提示する必要があります（注文後の提示は無効）。また、他の割引・クーポンとの併用不可です。

コスモス店、ぼたん店では実施していません。

詳しくは安楽亭公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部