季節を纏い、スタイルを整える。夏のお出かけをクラスアップする【主役バッグ】

コーディネートの仕上げに欠かせないバッグ。薄着になる夏のスタイリングでバッグは全体の印象を左右する重要なアイテムです。日常の装いをドラマティックに引き立てる大人のための名品を、人気ブランドのプレスのコメントとともにご紹介します。

【ユナイテッドアローズ】が【ア ヴァケーション】のアイコンバッグを別注

「BREAD M トートバッグ ‐united LOVE project 2026」[縦23×横34×マチ11cm]\62,700【ア ヴァケーション】

【ユナイテッドアローズ】のチャリティプロジェクト「united LOVE project 2026」のため、【ア ヴァケーション】の「BREAD M」を別注。ストライプの生地にし、トラッド感のある印象に仕上げています。

「一斤の食パンのようなフォルムに由来する『BREAD M』は実用性も備えたデザイン。大きすぎないサイズや小物の収納に便利なポーチ、取り外しが可能なショルダーストラップが活躍の幅を広げます」（【ユナイテッドアローズ】プレス 泉澤果林さん）

【RHC ロンハーマン】日常からレジャーシーンまで活躍するPVC素材のトートバッグ

「シーサイド トートバッグ（M）」[縦30×横43.5×マチ14.5cm]\22,000

バッグブランド【ニューブック】が展開するPVC素材のトートバッグをベースに【RHC ロンハーマン】がボディ、ハンドル、マチの配色をカスタマイズ。

「日常の持ち物をすっきりと収められるサイズ感は小旅行やレジャーシーンまで幅広くカバーします。クリアな素材やツヤが、夏の装いに軽やかな印象をプラス。耐久性や防水性を兼ね備えたPVC素材は、イージーケアで型崩れしにくいのも嬉しいポイント！」（【RHC ロンハーマン】プレス 林 安奈さん）

【ガリャルダガランテ】お仕事から推しの現場まで対応する大容量ワンショルダー

「ベルテッドワンショルダー」[縦40×横27.5×マチ14cm]各\19,800【MANAKA×ガリャルダガランテ】

「推しに会いに行く日はバッグまでお洒落にしたい」、そんな思いから作られた推し活バッグ。うちわの持ち手まで隠れる大容量トートは、調節できるショルダーストラップ、ペンライトやドリンクを固定できるバンド、キーホルダーやチャームをつけられる金具まで備えています。

「インフルエンサーのMANAKAさんとコラボしたバッグ。パソコンや書類も余裕で入り、雨の日も安心な合皮素材。スムーズな荷物の出し入れができる自立設計。ショルダーも調整でき、斜めかけにもでき、たっぷり容量がうれしい。子どもとのお出かけにもぴったりです」（【ガリャルダガランテ】プレス 前田路子さん）

【カランシエル】旬の編み込みデザインが幅広いスタイリングにフィット

「ポーチ付き メッシュ 編み込み トート バッグ」[縦29×横36×マチ10.5cm]各\10,450

編み込みデザインがトレンド感を感じさせるだけでなく、柔らかな素材感でカジュアルなスタイリングなじみやすく、大人のコーディネイトにぴったり。

「マチがあって見た目以上に収納力もあり、付属ポーチはバッグインポーチとしてはもちろん単品でも使えるのが魅力。シンプルでどんなスタイルにもマッチしやすいので、お手持ちのチャームやキーホルダーと合わせてアレンジを楽しむのがおすすめです」（【カランシエル】プレス 斎藤 彩さん）

今の気分を反映したバッグが1つあれば、いつものシンプルな夏の装いもぐっと洗練されたものに進化するはず。

※価格はすべて税込みです