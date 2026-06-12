ストック用にまとめ買い確定！【業務スーパー】の「大容量フード」が優秀◎

大容量の食品が手頃な価格で買える【業務スーパー】は、家計の強い味方かも。今回は、まとめ買いしてストックしておきたい、業スーの「大容量フード」を紹介します。あと1品、おかずを増やしたい時に簡単調理で完成し、弁当のおかずとしても使える冷凍食品やパック入りの総菜をピックアップ。ぜひこちらを参考にして、家計のやりくりに役立ててください。

食材としても使える冷凍生フランク

業スーマニアの@racco_clubさんが紹介している「こだわり生フランク プレーン」。ボイルするだけで食べられるようになる、1本約100gのソーセージです。@racco_clubさんは、「カットしてミートソースにしちゃうのも好き」とのことで、食材として利用するのも◎ 公式サイトも、「スープやポトフなどアレンジもお楽しみいただけます」と紹介しています。冷凍庫にストックしておくと、大活躍間違いなしかも。

揚げるだけでお店みたいなとんかつに！？

@racco_clubさんが「ストック用にまとめ買い確定」とコメントするほど気に入っている様子の、「肉厚極旨とんかつ」。パン粉の付いた状態で冷凍されており、公式サイトによると「凍ったまま油で揚げるだけで、外はサクサク、中はふっくらジューシーなとんかつが出来上がります」とのこと。自宅で手軽に、お店で食べるようなとんかつが作れるのかも。700g入りの大容量も、嬉しいポイント。カツ丼やカツカレーといったアレンジメニューも楽しめそう。

大人も子どもも嬉しいハンバーグ

忙しいときの食事作りに重宝しそうなのが、こちらの「照り焼きハンバーグ」。照り焼きソースの絡んだハンバーグが5個入った、冷蔵総菜です。そのまま湯煎するか、耐熱容器に中身を移してレンジ加熱するだけでOK！ @racco_clubさんによると、「お弁当にもいい」のだそう。甘口の照り焼きソースで味付けされたハンバーグは、大人も子どもも美味しく食べられるはず。

さっぱり味で話題の和風春巻

手作りするとなると、具材を切って、炒めて、巻いて、揚げてと、かなり手間のかかる春巻。業スーの「和風しそ香る鶏むね春巻」なら、揚げるだけの簡単調理で楽しめます。刻んだ鶏肉と玉ねぎを炒め、しそと春巻きの皮で巻いているので、さっぱりと食べられそう。@racco_clubさんによると、「今超話題」「爽やかなしその風味が最高なんだって！」とのこと。見かけたら、チェックしてみることをおすすめします！

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※こちらの記事では@racco_club様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A