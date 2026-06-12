ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義母「家の片付けを一緒に頑張りましょ？」嫁「え、掃除したばっかり… 義母「家の片付けを一緒に頑張りましょ？」嫁「え、掃除したばっかりだけど…」同居初日から嫁姑関係に暗雲が!? 義母「家の片付けを一緒に頑張りましょ？」嫁「え、掃除したばっかりだけど…」同居初日から嫁姑関係に暗雲が!? 2026年6月12日 7時7分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 必死に家を片付けて迎え入れたはずなのに…義母の第一声が「家が散らかってる」だったのです。0歳児との育児で寝不足の中、頑張って準備した恵美の気持ちは、その一言でズタズタに。ここからスタートする同居生活は、想像以上に大変なものになっていくのです。>>【まんが】嫁と義母の同居トラブル(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】嫁と義母の同居トラブル 退院後の我が家が異様すぎて凍りつく…テーブルの上に妻の置き土産に絶句【私が義妹と縁を切った理由 Vol.157】 「全て妻が悪い！」今まで我慢していたことが爆発して最悪の本性を出す夫が襲いかかる…【夫から脱却できますか？ Vol.158】