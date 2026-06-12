地味に便利ーーーッッ！！【Can★Do】完売前に確保して♡「優秀グッズ」

痒いところに手が届くような、便利グッズを【Can★Do（キャンドゥ）】でゲットしませんか？ 地味ではありますが、持っておくと生活が快適になりそうな「優秀グッズ」があるとのウワサ。どうやら、ちょっとした日常の煩わしさを解消してくれるのだとか。今回はそんな、キャンドゥの優秀グッズをピックアップ。ぜひ、チェックしてみて！

バッグをもっと快適に！ 縫い付け不要で仕切りを追加

「貼るだけポケット 筒状タイプ」は、縫い付け不要で、バッグの中に仕切りを付けられる便利なグッズです。長方形の小さいパーツの粘着テープをバッグ内部にはり付け、長い方のパーツは端に付いた面ファスナーでこの小さいパーツにはり付ければOK。長い方のパーツは、輪っか状になっているので、ペットボトルや折り畳み傘などを支えてくれる仕切りとして活用できます。面倒な縫い付け作業が不要で、不器用な人も気軽に挑戦できそうです。

薄い生地で邪魔になりにくい

「貼るだけポケット 筒状タイプ」をバッグに取り付けたイメージは、上記の通り。スペースを圧迫せず、バッグの機能性をアップできるところが嬉しいポイント。@nanaironotobira2さんは、マイボトルの固定に活用している様子。生地は黒いので、内側の生地が黒系のバッグであれば、あまり目立たずにスッキリとした整理整頓が叶いそう。

自分で自分のボディサイズを計測できるメジャー

通販やフリマアプリ等で洋服やアクセサリーを買う時に、欲しい物のサイズが自分に合うか分からず困ったことはありませんか？ この「1人で測れるボディサイズ測定メジャー」を使えば、そんな日常の不便も解消できるかも！ メジャーの先端に付いているパーツをケースにある凹みに引っ掛け、自分で自分のボディサイズを測れるという優れもの。手や腕など、片手しか使えないような箇所を測りたい時にも使えます。

通販のサイズ選びが楽になりそう！

「1人で測れるボディサイズ測定メジャー」のケースには、自動巻取できる小さなボタンが付いているところもポイント。画像のように測りたい部分に余裕をもたせて巻き、メジャーを固定してからボタンを押してフィットする位置で止め、目盛りを確認します。大まかな自分のサイズを知りたい時に、大助かりしそうです。通販サイトやフリマアプリでの買い物に悩んでいた人は、ぜひ購入を検討してみて。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino