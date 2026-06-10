ululis×超特急の豪華コラボ実現！ライブチケットが当たる限定キャンペーン開催

美容水※1に着目したMIZUシャンプーブランド「ululis（ウルリス）」から誕生した新シリーズ「ululis Premium（ウルリス プレミアム）」の発売を記念し、人気ダンスボーカルグループ「超特急」とのスペシャルコラボキャンペーンがスタート♡2026年6月10日（水）から7月10日（金）までの期間限定で、ライブチケットや直筆サイン入りグッズなど豪華賞品が当たる見逃せない企画です。

ululis Premium発売記念の特別企画

今回のキャンペーンは、「ululis Premium」の誕生を記念して実施される期間限定イベントです。対象期間中にululis商品を全国のドラッグストアやバラエティショップで購入し、応募条件を満たすことで参加できます。

対象となるのはululis全商品。シャンプーやヘアトリートメントをはじめ、ヘアパック、ヘアオイル、詰め替え商品、マトメイクスティック、限定セット、お試しパウチまで幅広くラインアップされています。

購入金額は税込2,500円以上。レシートをアップロードすることで応募できるため、普段から愛用している方はもちろん、これから試してみたい方にも参加しやすいキャンペーンとなっています。

※1 美容液成分のこと

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超特急ファン必見の豪華賞品ラインアップ

注目は、ここでしか手に入らない豪華賞品の数々です。

A賞は「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」横浜Kアリーナ公演のライブチケット。2026年8月8日（土）開催の公演に、合計20組40名様が招待されます。

B賞には、超特急メンバー全員の直筆サイン入りオリジナル大判カードを10名様にプレゼント。さらにC賞として、ツアービジュアル入りQUOカード500円分が100名様に当たります。

そして嬉しいポイントが、応募者全員への参加賞。超特急メンバーの選べる待受画像が必ずもらえるため、ファンにとっては見逃せない内容です♪

応募期間は2026年6月10日（水）10:00から2026年7月10日（金）23:59まで。レシート有効期間も同様となっています。

毎日のヘアケアをもっと楽しく

ululisは、美容水に着目したヘアケアブランドとして多くの女性から支持を集めています。

新シリーズ「ululis Premium」は、髪のうるおいにこだわりたい方や、ワンランク上のヘアケアを取り入れたい方にも注目のシリーズです。

そんなヘアケアタイムを楽しみながら、超特急のスペシャル特典に応募できる今回の企画は、美容も推し活も楽しみたい女性にぴったり。

日々のケアアイテムを購入するだけで応募できるため、気軽に参加しやすいのも魅力です。

キャンペーン特設サイトでは応募方法や詳細な注意事項も案内されているので、参加前に確認しておくと安心です。

まとめ

ululisと超特急による特別コラボキャンペーンは、ヘアケアを楽しみながら豪華賞品に応募できる贅沢な企画♡

ライブチケットや直筆サイン入りグッズに加え、応募者全員に待受画像がプレゼントされるのも嬉しいポイントです。

気になる方は対象商品をチェックして、この期間だけのスペシャルチャンスをぜひ楽しんでみてください。