テレビアニメ『ルパン三世 PART2』原作：モンキー・パンチ （C）TMS

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過去最大規模の人気エピソード投票に

　テレビアニメ『ルパン三世』が今年、1971年の第1話放送から55周年を迎える。これを記念して、「ルパン三世傑作選」が10月から日本テレビほかで放送されることが発表された。あわせて、過去最大規模の人気エピソード投票企画がきょう10日より開始した。

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　対象となるのはテレビシリーズとして放送された『ルパン三世PART1―PART6』に加えて、スピンオフテレビシリーズである『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』を含めた合計316エピソード。

　ルパン三世傑作選公式ホームページにて投票を受け付けており、選ばれたエピソードが今年10月期に日本テレビほかにて放送される。