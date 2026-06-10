【きょう投票スタート】『ルパン三世』放送55周年！傑作選が10月から放送 316エピソードからファン投票で決定
過去最大規模の人気エピソード投票に
テレビアニメ『ルパン三世』が今年、1971年の第1話放送から55周年を迎える。これを記念して、「ルパン三世傑作選」が10月から日本テレビほかで放送されることが発表された。あわせて、過去最大規模の人気エピソード投票企画がきょう10日より開始した。
【画像】作画の違いに歴史を感じる！『ルパン三世』歴代ビジュアル
対象となるのはテレビシリーズとして放送された『ルパン三世PART1―PART6』に加えて、スピンオフテレビシリーズである『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』を含めた合計316エピソード。
ルパン三世傑作選公式ホームページにて投票を受け付けており、選ばれたエピソードが今年10月期に日本テレビほかにて放送される。
テレビアニメ『ルパン三世』が今年、1971年の第1話放送から55周年を迎える。これを記念して、「ルパン三世傑作選」が10月から日本テレビほかで放送されることが発表された。あわせて、過去最大規模の人気エピソード投票企画がきょう10日より開始した。
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対象となるのはテレビシリーズとして放送された『ルパン三世PART1―PART6』に加えて、スピンオフテレビシリーズである『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』を含めた合計316エピソード。
ルパン三世傑作選公式ホームページにて投票を受け付けており、選ばれたエピソードが今年10月期に日本テレビほかにて放送される。
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