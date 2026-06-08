【「魔入りました！入間くん」49巻】 6月8日 発売 価格：594円 【「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」8巻】 6月8日 発売 価格：594円

「魔入りました！入間くん」49巻

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　秋田書店は、マンガ「魔入りました！入間くん」の49巻を6月8日に発売する。価格は594円。また同日には、スピンオフ「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」の8巻も594円で発売される。

「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」8巻

　本作は西修氏が「週刊少年チャンピオン」で連載している悪魔学校コメディ。累計発行部数は2,000万部を超えている。

　49巻ではアメリの父・アンリの過去に迫るエピソードを収録。悪魔学校を卒業して魔関署に就職したアンリが任されたのは、希少生物【人間】を監視・調査する仕事だった。

　また「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」の8巻では、盗まれた宝石を取り返すために訪れた“ラッキーハッピーカジノ”で、問題児メンバーのリード・ジャズとの勝負が繰り広げられる。

　なおいずれの単行本も、対象書店にて特典の配布を実施。それぞれ5点ずつ、描き下ろしイラストが用意されている。

【「魔入りました！入間くん」49巻あらすじ】

ついにアメリの父・アンリの過去に迫る！ 悪魔学校を卒業し、魔関署に就職したアンリ。
彼が極秘に任された仕事は希少生物【人間】を監視・調査すること……!?

【「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」8巻あらすじ】

盗まれた宝石を取り返すために訪れた“ラッキーハッピーカジノ”。そこで問題児メンバーであるリード・ジャズと勝負することに……!?

(C)西修（秋田書店）2017
(C)hiro者・西修（秋田書店）2023