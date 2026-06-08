【「魔入りました！入間くん」49巻】 6月8日 発売 価格：594円 【「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」8巻】 6月8日 発売 価格：594円

「魔入りました！入間くん」49巻

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秋田書店は、マンガ「魔入りました！入間くん」の49巻を6月8日に発売する。価格は594円。また同日には、スピンオフ「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」の8巻も594円で発売される。

「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」8巻

本作は西修氏が「週刊少年チャンピオン」で連載している悪魔学校コメディ。累計発行部数は2,000万部を超えている。

49巻ではアメリの父・アンリの過去に迫るエピソードを収録。悪魔学校を卒業して魔関署に就職したアンリが任されたのは、希少生物【人間】を監視・調査する仕事だった。

また「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」の8巻では、盗まれた宝石を取り返すために訪れた“ラッキーハッピーカジノ”で、問題児メンバーのリード・ジャズとの勝負が繰り広げられる。

なおいずれの単行本も、対象書店にて特典の配布を実施。それぞれ5点ずつ、描き下ろしイラストが用意されている。

【🌈特典情報🌧️】

6/8（月）に「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」最新8巻が発売いたします！

hiro者先生が特典用のイラストを5点描き下ろしてくださいました！ 皆様ぜひお気に入りの絵柄を入手してください魔せ。

※店舗によって配布状況や営業状況が異なります。何卒ご了承ください。 pic.twitter.com/QP8WeUrzkv - 魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア 公式アカウント (@bc_irumafia) May 29, 2026

【「魔入りました！入間くん」49巻あらすじ】

ついにアメリの父・アンリの過去に迫る！ 悪魔学校を卒業し、魔関署に就職したアンリ。

彼が極秘に任された仕事は希少生物【人間】を監視・調査すること……!?

【「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」8巻あらすじ】

盗まれた宝石を取り返すために訪れた“ラッキーハッピーカジノ”。そこで問題児メンバーであるリード・ジャズと勝負することに……!?

(C)西修（秋田書店）2017

(C)hiro者・西修（秋田書店）2023

