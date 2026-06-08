「魔入りました！入間くん」49巻が本日発売！ アメリの父・アンリの過去に迫るスピンオフ「if Episode of 魔フィア」8巻も発売
「魔入りました！入間くん」49巻
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秋田書店は、マンガ「魔入りました！入間くん」の49巻を6月8日に発売する。価格は594円。また同日には、スピンオフ「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」の8巻も594円で発売される。
「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」8巻
本作は西修氏が「週刊少年チャンピオン」で連載している悪魔学校コメディ。累計発行部数は2,000万部を超えている。
49巻ではアメリの父・アンリの過去に迫るエピソードを収録。悪魔学校を卒業して魔関署に就職したアンリが任されたのは、希少生物【人間】を監視・調査する仕事だった。
また「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」の8巻では、盗まれた宝石を取り返すために訪れた“ラッキーハッピーカジノ”で、問題児メンバーのリード・ジャズとの勝負が繰り広げられる。
なおいずれの単行本も、対象書店にて特典の配布を実施。それぞれ5点ずつ、描き下ろしイラストが用意されている。
【😈特典情報📸】- 魔入りました！ 入間くん【公式】 (@wc_mairuma) May 26, 2026
6/8（月）に「魔入りました！入間くん」最新49巻が発売！💐💐
西修先生が特典用のイラストを５点描き下ろしてくださいました！ぜひお気に入りの絵柄を入手してください！😈😈
※店舗によって配布状況や営業状況が異なります。何卒ご了承ください。 pic.twitter.com/z1hglqCq6M
【「魔入りました！入間くん」49巻あらすじ】
【🌈特典情報🌧️】- 魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア 公式アカウント (@bc_irumafia) May 29, 2026
6/8（月）に「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」最新8巻が発売いたします！
hiro者先生が特典用のイラストを5点描き下ろしてくださいました！ 皆様ぜひお気に入りの絵柄を入手してください魔せ。
※店舗によって配布状況や営業状況が異なります。何卒ご了承ください。 pic.twitter.com/QP8WeUrzkv
ついにアメリの父・アンリの過去に迫る！ 悪魔学校を卒業し、魔関署に就職したアンリ。
彼が極秘に任された仕事は希少生物【人間】を監視・調査すること……!?
盗まれた宝石を取り返すために訪れた“ラッキーハッピーカジノ”。そこで問題児メンバーであるリード・ジャズと勝負することに……!?
(C)西修（秋田書店）2017
(C)hiro者・西修（秋田書店）2023