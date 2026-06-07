「盛りすぎ！メンチバーガー」（税込 387円）

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　「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、お得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を、全国の店舗で開催。今回は6月9日（火）より発売される第2弾のラインナップをまとめて紹介する。

【写真】バスチーも約51％増量！　第2弾のラインナップ一覧

■2つの商品を一度に楽しめるパンも

　今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第2弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」など、お得な商品全10種類。

　期間中の店頭では、従来品と比較して麺重量を約51％増やした「盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン」や、ポークランチョンを51％以上増量した「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン　マヨネーズ）」などが並ぶ。

　また、照焼チキンを約51％増やした「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」、メンチ重量を51％以上アップした「盛りすぎ！メンチバーガー」、総重量が約51％多くなった「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」も展開。

　さらに、「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」が用意される。

　そのほか、「ペヤング 超大盛やきそば　ソース＆塩」、「ヤマザキビスケット　エアリアル　焼きとうもろこし味」、「ローソンオリジナル　えびみりん焼」なども内容量を約51％増やして販売され、お得に満喫可能だ。