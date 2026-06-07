ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン第2弾まとめ！ 盛りすぎ「メンチバーガー」など全10種発売
「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、お得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を、全国の店舗で開催。今回は6月9日（火）より発売される第2弾のラインナップをまとめて紹介する。
【写真】バスチーも約51％増量！ 第2弾のラインナップ一覧
■2つの商品を一度に楽しめるパンも
今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第2弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」など、お得な商品全10種類。
期間中の店頭では、従来品と比較して麺重量を約51％増やした「盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン」や、ポークランチョンを51％以上増量した「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン マヨネーズ）」などが並ぶ。
また、照焼チキンを約51％増やした「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」、メンチ重量を51％以上アップした「盛りすぎ！メンチバーガー」、総重量が約51％多くなった「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」も展開。
さらに、「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」が用意される。
そのほか、「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩」、「ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味」、「ローソンオリジナル えびみりん焼」なども内容量を約51％増やして販売され、お得に満喫可能だ。
【写真】バスチーも約51％増量！ 第2弾のラインナップ一覧
■2つの商品を一度に楽しめるパンも
今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第2弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」など、お得な商品全10種類。
また、照焼チキンを約51％増やした「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」、メンチ重量を51％以上アップした「盛りすぎ！メンチバーガー」、総重量が約51％多くなった「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」も展開。
さらに、「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」が用意される。
そのほか、「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩」、「ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味」、「ローソンオリジナル えびみりん焼」なども内容量を約51％増やして販売され、お得に満喫可能だ。